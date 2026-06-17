經長：離岸風電增加 初估今年再生能源占比可達15%

民眾黨立委洪毓祥關切再生能源發展，經濟部長龔明鑫今天回應，因離岸風電等綠能占比增加，初估今年再生能源占整體能源比例可達15%。

立法院經濟委員會今天審查115年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於經濟部主管：經濟作業基金、水資源作業基金、經濟特別收入基金及核能發電後端營運基金。

民眾黨立委洪毓祥關切台灣再生能源發展，並提到森崴即將下市，其子公司富崴能源承攬台電離岸風力發電第二期計畫案，烏山頭水庫設置光電板疑慮及大型新建物設置屋頂光電政策恐有安全問題，指控政府失靈、失責、失控、失序。

針對洪毓祥關切再生能源占比，經濟部長龔明鑫表示，去年再生能源占總發電量13%，今年預估會增加，因為離岸風電增加很多，綠能占比增加，初估今年可達到15%。

洪毓祥提到森崴能源案，政策延宕失敗，發電效率不如預期，由哪個單位負責。龔明鑫重申，業者因招標獲得合約，就按合約走，經濟部目標為在時程裡把離岸風電做起來，承包過程按合約執行，會尊重合約。

針對洪毓祥質疑烏山頭水庫表面乾枯後，發現光電板有中國製的零組件，非紅供應鏈議題該由哪個單位調查。能源署長吳志偉表示，業者進口時只要符合標準都可以安裝。