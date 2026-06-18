融資租賃業為台灣中小微型企業營運的及時雨

全球經貿環境面臨地緣政治不確定性的衝擊，從新冠疫情後供應鏈重組、2022年俄烏戰爭、及至美國川普政府上任後的關稅政策。2026年初關稅談判小組雖取得「15% 優惠稅率」，台灣製造業如看見一道曙光，但與過去相比仍是大幅增加。在全球經貿變局中，為維持供應鏈韌性，企業改變投資生產策略，承受生產成本上升，資金需求增加。

台灣160萬家的中小微型企業，占企業總數的九成。相較於上巿公司，中小微型企業缺乏良好資產做為抵押品，使得中小微企業難以向傳統銀行業融資，而融資租賃業則提供中小微型企業融資的管道。

從租賃公會統計數據來看，租賃融資對象產業類別以不動產開發業的家數較多，但範圍由半導體封裝測試到傳統汽車工程以至於住宿服務業。換言之，服務對象遍及各產業，尤其是能夠提供較多工作機會的傳統製造業。

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企業向融資租賃業融資的目的主要為一般性週轉，貸款期間多為一年內。在過去金融海嘯或疫情期間，企業流動比率惡化，從融資租賃取得新貸款以償還舊債，緩解企業短期償債壓力，改善流動比率。其次則是用於購置設備及擴點，疫情下供應鏈斷鏈，廠商必項提前採購並增加庫存，關稅戰後廠商重新佈局投資遷廠策略，均大幅增加對營運週轉金與融資的需求。

疫情後地緣政治不確定性的衝擊，融資租賃業對中小微企業的放款金額，在2022年後成長顯注。尤其在對小微企業放款的成長，雖然其個案金額無法與對上巿公司或中型企業相比，但對於小微企業來說有確實挹注的作用。

2013年聯合國普惠金融倡議指出，普惠金融是經濟成長、創造就業機會及社會發展的驅動者或加速器。我國金管會遵循上述宗旨，設立專屬網站並訂定相關指標，評估相關發展狀況與中小企業融資辦理成效。然而中小企業是前述聯合國倡議的要角，自歐美以至於小型開放經濟體，均創造近80%的就業，在指標中仍只有「中小企業融資」列入觀察項目，並以本國銀行放款戶數及餘額為主。在妥善監管下，融資租賃可成為傳統銀行業之外的管道，及時挹注中小微企業穩定營運及發展。