龔明鑫：台電3,000億元貸款屬周轉融資 非結構性財務需求

外傳台電向八家公股銀行協商3,000億元專案貸款，經濟部長龔明鑫17日表示，台電肩負供電無虞、照顧民生及降低污染等任務，長期以來民生電價低於發電成本，加上近年歷經新冠疫情、俄烏戰爭及中東地緣政治衝突等因素，確實累積部分虧損。不過，此次貸款主要是因應能源採購所需的短期資金調度，屬於業務上的周轉性融資需求，並非結構性的財務問題。

龔明鑫17日出席立法院經濟委員會備詢，會前龔明鑫受訪指出，台電需要大量資金進行能源採購，因此本來就存在循環資金需求，融資案主要是業務上的周轉資金，並非長期結構性的資金需求。此次感謝行政院、財政部等單位協助推動，相關措施均依循銀行授信原則辦理，請大家放心。

對於政府是否將持續爭取台電增資或預算撥補，龔明鑫表示，政府一直抱持相關期待，雖然立法院對此有不同看法，行政部門予以尊重，但供電無虞與照顧民生是台電長期秉持的重要原則。

外界關注核電若重新併入供電系統，是否有助改善台電財務狀況。龔明鑫表示，目前核電相關議題仍處於自主安全程序與審議階段，最終結果尚待審查決定。若未來能夠通過，對降低成本會有一定幫助，但整體效益有限，主因核能發電占整體能源結構比重已較過去縮小，因此對財務改善的幅度不會太大。

此外，針對歐洲商會建議台灣應將能源韌性及電網安全提升至國家安全層級，龔明鑫表示，政府長期以來即朝此方向推動，已將相關電力設施列為關鍵基礎設施（CI），並編列預算強化電網韌性，同時透過分散式電力配置等措施提升供電穩定。