台電向八大行庫融資3000億元補虧損？ 龔明鑫：有短期融通需求

媒體報導，台電將比照「中油模式」，向八大公股銀行取得3000億元專案融資，以紓解龐大資金壓力。經濟部長龔明鑫今日表示，台電有短期需求才向銀行融資，也仍期待撥補預算。

立法院經濟委員會今天審查經濟部主管非營業特種基金預算編列情形，龔明鑫會前受訪表示，從疫情開始到俄烏戰爭，再加上此次的中東戰爭，台電有一些累積虧損，而台電需要大量資金進行能源採購，因此資金需求主要還是在短期融通及循環資金需求，此次非常感謝行政院及財政部協助，而相關措施都符合銀行授信原則辦理。

但對於在貸款之外，是否會持續爭取台電撥補預算，龔明鑫表示，一直有這樣的期待，立法院有不同想法，經濟部也尊重，而供電無虞、照顧民生也還是台電進行相關業務所秉持的原則。