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今年GDP破10% 經濟部長龔明鑫：機會是存在的

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部長龔明鑫表示，每年都會對能源做滾動式檢討，至少到2032年、甚至2034年都不會有問題。記者林澔一／攝影
經濟部長龔明鑫表示，每年都會對能源做滾動式檢討，至少到2032年、甚至2034年都不會有問題。記者林澔一／攝影

AI熱潮帶動台灣經濟成長動能。經濟部長龔明鑫17日在立法院經濟委員會備詢時表示，主計總處已將今年經濟成長率預測上修至9%以上，隨著AI產業表現持續強勁，加上機械業等傳統產業出口表現優於預期，今年經濟成長率確實有進一步上修空間。

立委賴瑞隆質詢指出，近兩年台灣經濟表現亮眼，不僅去年經濟成長率優於預期，今年第1季數據也持續上修，部分學者甚至預估全年經濟成長率有機會突破10%。

對此，龔明鑫表示，除了AI產業鏈表現強勁外，其他產業也較去年明顯改善，例如機械業前五個月出口成長達雙位數，主計總處更將預測值上修至9%以上，各預測機構也陸續提高對台灣經濟成長的預估，以目前趨勢來說，「機會是存在的」。

至於外界看好台股指數挑戰5萬點，龔明鑫說，不便評論股市指數，但股市終究反映基本面，而目前台灣經濟基本面維持良好。

在經濟成長動能強勁之際，龔明鑫表示，政府並未忽略傳統產業及中小微企業的發展需求，除了特別預算中的相關措施，460億元協助產業轉型升級之外，行政院編列每年中小微企業相關預算超過100億元，再加上日前賴清德總統宣布的加碼方案，未來八年將額外投入1,000億元資源，平均每年再增加逾100億元，屆時每年可運用於中小微企業發展的資源將超過200億元。將善用相關預算，協助傳統產業及中小微企業跟上產業升級腳步。

立委陳亭妃建議，經濟部應重新檢討輔導機制，避免過往「看得到、吃不到」的情形重演，由地方政府主導建立輔導平台，針對商圈、微型及中小企業的不同需求進行分門別類，再與中央資源精準對接，透過在地化深入輔導，確保政策能真正解決中南部傳統產業的轉型壓力。

龔明鑫表示，經濟部正推動《中小企業升級轉型發展條例》修法，除將相關輔導工具制度化、法制化外，也將擴大照顧範圍，從過去以公司型態企業為主，進一步納入微型企業、商圈業者及更多基層經營者，希望透過系統性盤點與輔導，讓更多中小微企業獲得政府資源協助。

針對近期中東情勢變化及國際油價走勢，龔明鑫表示，今年一整年儲油供應無虞；他指出，目前中東衝突已有趨緩跡象，近期國際油價也逐步明朗，如果也油價持續回落，未來國內油價將依既有機制適度反映國際市場變化。

龔明鑫 經濟部長 經濟成長率

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