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台電獲3千億專案貸款 經長：因應能源採購短期融通

中央社／ 台北17日電

外媒報導，台電將從8家公股銀行取得新台幣3000億元專案貸款。經濟部長龔明鑫今天表示，台電採購能源需大量資金，不過目前承受虧損，因此資金需求應用於短期融通，融資僅是業務上周轉性資金，期盼能爭取到撥補或增資，但他也尊重立院有不同聲音。

媒體引述路透報導，台電將從8家公股銀行獲得3000億元專案貸款，以紓緩凍漲電價造成的財務壓力，貸款年限為3年，利率約1.85%。資金來源則比照先前中油專案融資模式，由中華郵政提供轉存款支應。

經濟部長龔明鑫今天出席立法院經濟委員會，他於會前受訪表示，台電任務首先是供電無虞，其次是照顧民生，因此長期以來民生電價相對低，再來是降低污染。從疫情、烏俄戰爭到此次中東戰事，台電一直秉持這些原則辦理。

龔明鑫表示，台電目前確實累積一些虧損，因能源採購需大量資金，資金需求主要在短期融通方面。感謝行政院、中央銀行及財政部協助，所有相關措施均符合銀行授信原則。

龔明鑫提到，融資僅是業務上的周轉性資金，結構性資金需求仍須以投資方式進行，長期以來都往這個方向進行。

關於是否會再幫台電爭取撥補或增資。龔明鑫表示，一直有這樣的期待，但也尊重立法院有不同想法。

有媒體關心，是否期待未來核電可能重啟後能填補台電虧損。龔明鑫說，核電目前仍在自主安全檢查程序中，最終結果尚無法判斷，須視核安會最後審議結果而定。若能通過，雖有幫助但程度有限。畢竟核能重啟後占整體發電比例，因分母擴大而相對變小，因此幫助僅算些微。

台電 龔明鑫 中華郵政

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