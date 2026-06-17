國發會：台美避免雙重課稅協議 盼美速立法

美國商會昨發布「二○二六台灣白皮書」，提出二二一項政策建議，並遞交給國發會主委葉俊顯。葉俊顯表示，台美避免雙重課稅協議（ＡＤＴＡ）一直是台灣企業赴美投資最關切的議題之一，期盼相關法案能在今年完成立法程序。

葉俊顯指出，雙重課稅問題長期困擾赴美投資的台灣企業，每次政府與企業交流，幾乎都會被列為優先反映事項，他日前赴美參加SelectUSA相關行程時，也曾就此議題與美官員交換意見，希望美國商會代表企業，向美國國會及行政部門表達支持聲音。

葉俊顯說，目前眾議院方面已展現高度支持，接下來仍待參議院完成相關程序，若法案能順利通過並送交總統簽署，將有助降低企業跨境投資成本，進一步促進台美雙向投資。

除了投資環境，能源供應也是美國商會白皮書關切重點，葉俊顯表示，政府已盤點未來能源供給規畫，確保二○三二年前整體供電穩定無虞。

面對ＡＩ發展帶動龐大用電需求，葉俊顯說，政府將竭盡所能維持供電穩定，並已完整盤點未來能源供給規畫，確保二○三二年前整體供電穩定無虞。政府也正推動第二次能源轉型，透過發展多元綠能、深化節能措施、強化儲能建設及提升電網韌性等四大支柱，打造自主、低碳且穩定的能源供應系統。

葉俊顯表示，為協助企業赴美布局，國發會已攜手十五家公股銀行建立對美投資融資保證機制，協助企業取得必要融資資源，降低海外投資障礙。