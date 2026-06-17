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外媒：台電為凍漲 將向8公股銀行貸3千億

聯合報／ 國際中心／綜合報導

路透十六日引述兩位知情人士報導，台灣電力公司將從八家公股銀行取得台幣三千億元專案貸款，以紓緩因凍漲電價造成的財務壓力，貸款年限為三年，利率約百分之一點八五。

知情人士表示，台電主管機關日前邀集八大公股銀行，討論台電貸款事宜，原則上將循「中油模式」，貸款條件與中油相同，資金也由中華郵政提供轉存款，並由政府保證，風險權重為零。

知情人士說，由於台電向中油購買油和天然氣，受到美伊戰爭影響，天然氣及國際油價大漲，中油和台電購油等成本大增，政府為穩定物價而凍漲油價和電價，導致這兩大公營事業面臨沉重財務壓力。

一名消息人士說，「因為電價凍漲，虧損很大。台電的貸款利率等條件跟中油一樣，也是由八大公股銀行提供貸款」。

一名資深貨幣市場人士說，台電和中油向來以發行商業本票占大宗，因是公營事業，有固定買盤，過去在利率較低時，這兩大公營事業發行較長天期，即一八○至二百天期以上的商業本票利率，大致介於百分之一點五至一點六，但受到股市大漲、券商在市場「大搶錢」等因素影響，貨幣市場利率大幅走高，「最近台電發行的商業本票利率也跟上來了，二五○多天期利率大概在百分之一點九一」。

台電 電價

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