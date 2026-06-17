觀察站／政府能源政策 跨世代藍圖何在？

台灣美國商會發表二○二六台灣白皮書，一如過往，仍將能源供應列為重要關注議題。能源問題屢屢成為美商關注的焦點，一定程度反映這個問題即使不至於年年無改善，但至少也代表政府解決能源問題的成果仍未能化解美商疑慮，因此影響業者在台灣的投資布局，才會不厭其煩的表達關切。

美國商會指出，應將能源供應充足列為國安議題，這論調並不新鮮。近年來地緣政治不穩，影響國際油氣價格，甚至還有「斷氣」危機，國內專家學者早已多次提出類似的擔憂，但同樣的話由「外來的和尚」一而再、再而三的提出，擺明就是不滿意台灣的能源政策，政府真能毫無警覺？

尤其近年ＡＩ浪潮興起，資料中心、半導體與高科技製造業用電需求急速增加，以輝達、台積電等產業為例，企業最在意的早已不是電價高低，而是是否有足夠且穩定的電力供應。

面對質疑，從總統到行政院長、經濟部長、國發會主委等官員，總是跳針式的回應，「已完整盤點能源供給，台灣二○三二年前整體供電穩定無虞」，但沒說的是二○三二年後怎麼辦？政府若持續以短期供電數據回應外界質疑，而未提出跨黨派、跨世代的長期能源藍圖，恐怕難以消除企業疑慮。

賴清德總統先前喊出二○四○年前要將台灣打造為「ＡＩ島」，但事實上，ＡＩ產業用電需求大增，就連台電都認為對供電來說是壓力，企業看不到明確的能源方向，只看到政府不斷轉向，近年政府從「非核家園」到討論核電延役，從強調綠能占比到將目標改以裝置容量計算，再到近來重新討論小型模組化反應爐（ＳＭＲ）等核能技術，都反映出能源政策正面臨現實壓力。

但問題在於，能源基礎建設不像百貨商場或工廠說蓋就蓋，從規畫到完工往往需要十年以上時間，這時程還不包括居民能否接受等非技術性因素。當政策頻繁轉向，企業難以判斷未來能源結構，也難以制定長期投資計畫。

當能源政策反覆成為美商等外國商會建議書中的核心關切事項，若外商團體持續提出建言，政府卻只能一再以「供電無虞」四個字簡單帶過，等到這些外商決定用腳投票時，恐怕已經為時已晚。