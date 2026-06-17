美國商會緊盯能源議題 強調電力問題已是國安層級

台灣美國商會昨（16）日發布《2026台灣白皮書》，再次關切能源議題，強調能源與電網問題已從產業議題上升至國安層級，呼籲政府提出更透明且具長期穩定性的能源路徑圖，提升供電可預測性，並維持合理電價，確保產業競爭力。

國發會主委葉俊顯昨日代表政府接下白皮書，他強調政府已盤點未來能源供給，確保2032年前供電穩定無虞；另外台美避免雙重課稅協議（ADTA）一直是台商關切議題，政府已向美方表達訴求，盼相關法案能在今年完成立法。

美商會白皮書今年共提出221項建議，針對台美合作點名四大優先領域。第一，強化經濟安全、貿易與投資；第二，提升能源與基礎建設韌性；第三，深化策略科技合作；第四，優化治理與人才政策。

能源議題上，隨AI資料中心、先進製程晶圓廠及高效能運算需求快速擴張，AI驅動的用電需求預計將於2028年前大幅增加，政府應提出更透明且具長期穩定性的能源路徑圖。

美國商會理事長陳幼臻表示，能源議題一直是商會與政府長期對話重點，儘管經濟部等單位已針對部分建議改善，但隨AI快速發展，能源需求與挑戰也持續變化，仍需檢討與精進。

至於是否該考慮「核能」，美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）表示，美商會不偏好特定能源來源，企業最關心的是能源供應穩定性、可預測性與價格透明度，多元化能源組合有助提升選擇彈性與供應安全，對企業長期投資規劃至關重要。

魏凱指出，台美經貿關係正處於「黃金時代」，未來台美合作看好無人機領域，雙方在設計、製造與供應鏈端展現高度互補，有望成為下一個合作引擎。

經貿制度部分，白皮書指出，台美對等貿易協定（ART）已降低雙邊貿易障礙，後續應加速簽署ADTA，以避免雙重課稅。

日前美方公布首波301條款調查結果，建議對台加徵10%關稅。魏凱表示，此次調查涵蓋全球60個經濟體，並非僅針對台灣，這個檢視程序有助雙方釐清疑慮，因此無需太過擔心對台灣的影響。