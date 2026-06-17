台電減壓 傳融資3,000億

路透16日引述兩位知情人士報導，台灣電力公司將從八家公股銀行取得新台幣3,000億元的專案貸款，以紓緩因凍漲電價而造成的財務壓力，貸款年限為三年，利率約1.85%。

經濟部對此未正面回應，僅表示台電長期肩負協助穩定物價任務，經濟部會協助向行政院爭取財務改善。

台電回應，沒有接獲相關訊息，若政府願意提供協助，對台電公司財務將有助益。

路透報導知情人士表示，台電主管機關日前邀集八大公股銀行，討論台電貸款相關事宜，原則上台電循「中油模式」，貸款條件與中油相同，資金也由中華郵政提供轉存款，並由政府保證，風險權重為零。

知情人士說，這次提供台電共3,000億元專案貸款的公股銀行，包括臺灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐商銀及台企銀。

知情人士說，由於台電是向中油購買油和天然氣，受美伊戰爭影響，天然氣及國際油價應聲大漲，導致中油和台電購油等成本大增，政府為穩定物價而凍漲油價和電價，導致兩大公營事業面臨沉重財務壓力。另一消息人士說，因為電價凍漲，虧損很大，台電的貸款利率等條件跟中油一樣，也是由八大公股銀行提供貸款。

經濟部過去向立法院爭取撥補台電，進展相當有限，包括2024年追加預算及2025年中央政府總預算中，各編列1,000億元撥補經費，均未獲立法院通過。