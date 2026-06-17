經濟日報七度榮登最受信任報紙

英國牛津大學「路透新聞研究所」發布的2026年數位新聞報告，台灣受訪用戶中，經濟日報的品牌信任度高達54%，不只高於本土媒體平均值的25%，也是連七年榮登台灣最受信任的報媒品牌。

根據16日發布的報告，台灣媒體信任度排名，由商業周刊與天下雜誌同享第一（55%），經濟日報與公視並列第三（54%），TVBS排第五（52%），東森電視、台視、聯合報同為第六（48%），中視、華視、ETToday均列第九（46%），民視、自由時報同為第12（40%），三立新聞與風傳媒共居第14（36%）。

全球而言，48個市場受訪者對新聞的信任度，今年降至2015年有紀錄以來新低（37%），部分反映出新聞業以外的更深層焦慮，也就是對體制與領袖的信賴度普遍減少，新聞業也常遭知名政治人物直接攻擊。儘管如此，最多人閱讀的獨立新聞品牌，受信賴程度仍優於整體業界。

報告指出，今年主旨是新聞取得日益「平台化」，閱聽大眾日益改用社群媒體和影音網路來取得新聞，全球層面而言，社媒和影音首次成為取得網路新聞的最主要方式，比重達54%。