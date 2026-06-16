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法人：非投資等級債券殖利率偏高 將成為新常態

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國公債殖利率攀升，反映市場對聯準會（Fed）升息的憂慮。不過，法人指出，美國經濟並未過熱，Fed今年可能維持利率不變。在這樣的市況下，非投資等級債券殖利率偏高將成為新常態，更有表現機會，但個別債券差異大，選債尤其重要。

聯博集團信用債券投資總監史密斯（Will Smith）16日來台指出，展望下半年，全球經濟可望持續有撐，但經濟趨緩風險增加。油價最近雖下跌，但仍可能導致全球通貨膨脹居高不下。貨幣政策前景不明，各國央行目標不同，政策路線也不同調。

整體來看，聯博看好中短天期債券、非投資等級債券中的BB級及B級、投資等級債券中的BBB級；在新興市場公司債，以具防禦性、成長潛力、或跨國營運的公司為主；產業看好推動AI熱潮的基礎建設與設備企業、跌深的景氣循環產業債。不過，對於信用評等較低的CCC等級以下券種，則是謹慎看待。

史密斯指出，非投資等級債具備五大優勢，已來到投資甜蜜點。第一，殖利率可望重返高檔。以彭博美國非投資等級公司債指數為例，目前最低殖利率約7%，高於10年中位數6.6%。殖利率偏高將成為新常態。

第二，整體投資吸引力更勝股票。2000年以來，非投資等級債券的長期平均年報酬與股票相去不遠，但波動率卻只有股票的約62%。第三，非投資等級債券品質提升，殖利率來自無風險利率的比重從歷史平均值34%大幅提升到67%，顯示報酬來源的品質更高更穩定。

第四，21%發債企業為AI幕後推手，包括電力、天然氣、金屬、材料等AI基礎建設與設備公司；科技債券受到AI顛覆衝擊的風險更高，但比重則只有約10%。第五，非投資等級債分化大，高於長期平均，帶來投資機會。

史密斯建議，投資不局限於美國非投資等級債券，而是適度跨足歐洲的非投資等級債券、新興市場債與證券化資產等，不僅息收來源更分散，也有助於進一步分散整體投資組合的風險。

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