哈日族別怕 匯銀：日圓換匯好時機還在

暑期日本行安啦！雖然日本央行昨宣布升息一碼，將政策利率提高至百分之一，創下卅一年新高，但原先市場預期的日圓反彈並未出現，匯銀主管表示，近半年來的換匯好時機還在，如果打算去日本購物的民眾，可好好把握漂亮的換匯區間。

根據台銀昨日下午牌告匯率顯示，日圓即期賣出價維持在○點一九九六元、現鈔賣出價約○點二○○六元，代表國人熟悉的「○點二元以下換日圓」並未因為升息而改變。對於暑假準備赴日旅遊、留學或有日圓需求的民眾而言，目前仍屬近年相對便宜的換匯區間。

匯銀主管表示，日本央行此次升息主要是因應通膨與日圓長期弱勢問題。然而，由於市場早已提前預期這項決策，加上美國利率仍遠高於日本，升息消息公布後日圓並未大幅升值，美元兌日圓仍維持在一六○日圓附近震盪，且短期內日圓走升的機會也不高。

若從實際換匯成本來看，以新台幣五萬元計算，目前透過外幣帳戶換匯可換到廿五萬一千日圓，相較於前年日圓匯價落在○點二二元以上，僅能換到廿二萬七千日圓，現在足足多了兩萬四千日圓。

匯銀主管建議，由於日圓正在低檔，民眾不必執著猜測最低點，可採取分批換匯策略。

只要匯價維持在○點二元附近，可先換部分旅費；若未來跌到○點一九五元甚至更低，則可考慮以投資角度提高換匯比重。

不過，該主管也說，匯率短期受到市場情緒、利率政策與國際資金流向影響，想精準抓到最低價並不容易。

此外，為搶攻暑假旅遊商機，近期銀行也紛紛推出日圓換匯優惠。包括台新Richart、國泰世華CUBE App都提供日圓○點一分讓利，對有實際需求的民眾來說，善用銀行優惠搭配分批換匯，往往比猜測匯率高低更具實際效益。