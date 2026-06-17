日央行升息1碼至1% 日圓仍疲軟

日本銀行（央行）昨天一如預期將基準利率調升一碼（○點二五個百分點）至百分之一，達到一九九五年以來最高，並計畫停止縮減購債規模。日銀副總裁內田真一在會後記者會並未透露下次升息的時點，日圓匯率則在平盤附近波動，為一美元兌元一六○點三三日圓。

日銀昨以七票對一票，決議升息一碼，唯一反對升息的是審議委員淺田統一郎。彭博經濟研究預期，日銀十二月還會再升息一次，將政策利率提高到百分之一點二五。

日銀雖然表達繼續升息的意願，但似乎仍審慎以對。日銀在這次聲明中，將四月時「實質利率處於顯著低的水準」的措辭，微調為「金融情勢處於寬鬆」。

日銀總裁植田和男上周因肝囊腫感染住院治療，由內田真一主持會後記者會，針對日本薪資趨勢、基礎通膨和中性利率等經濟情勢的評估，大致延續植田先前的說法。

內田表示，下次升息的時間點將取決於中東局勢如何發展。彭博經濟研究解讀，這番話基本上未能提供指引。近期的中東情勢，已讓市場趨於平穩，若緊張持續降溫，可能會拉低油價，減少經濟下行風險，為升息掃清障礙；但這也可能因為物價上行的風險降低，進而減少提早升息的必要性。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超昨說，雖然日銀升息一碼，不過帶動日圓升值空間很有限，主要是日美利差交易難以消除；其次，日本大型壽險公司現階段資金仍在持續外流購買外債，影響日圓走勢。

林啟超分析，日圓要升到一美元兌換一五五日圓很難，「除非美國聯準會（降息）幫忙」。今年第三季前，日圓還是弱勢表現，預估在一美元兌換一六○日圓盤整可能性大。

不過，匯銀主管表示，日本財務省先前有過出手阻貶的經驗，不排除會趁升息市場貶勢沒這麼強的時候，引導匯價升值，只是能否維持效果有待觀察。

日銀昨也決定從明年四月起維持每月購債規模於兩兆日圓（約一二五億美元）不變，這在某種程度上有助於緩解長天期殖利率的波動。內田強調，先前減少購債的量，已能協助恢復市場機制。

在溝通風格上，與總裁植田相比，內田的記者會更聚焦「邏輯」，較少進行經濟層面的解釋。這或許反映了內田的法律背景。內田被視為日銀現行政策架構的主要設計者，這套政策從負利率和殖利率曲線調控一路走來，如今轉入植田二○二四年三月啟動的升息循環，可說繞了一圈又回到升息。