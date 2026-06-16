國發基金百億平台投資突破200億 布局AI無人機與航太

國發基金透過主題式百億投資方案引導資金投入國家重點產業，今天宣布階段性成果，目前已投資逾500家企業，投資金額突破新台幣200億元大關，達216億元，投資領域涵蓋無人機、航太應用、AI等。

為了扶植台灣新創與中小企業發展，國發基金結合各部會推動主題式百億基金投資方案，主題涵蓋策略性製造業、策略性服務業、中小企業、文化創意、AI新創、綠色成長，以及智慧機器人等領域。

國發基金發布新聞稿指出，已於今年成立「主題式百億基金跨部會整合管理平台」（簡稱百億平台），歷經今年上半年2次工作小組層級的會議討論後，今天召開首次「指導委員會」會議。

此次會議由國發會主委兼國發基金召集人葉俊顯主持，並邀請各部會主題式百億專案督導副首長擔任委員，今天的出席委員包括經濟部政務次長江文若、環境部政務次長謝燕儒、文化部政務次長王時思、數位發展部政務次長楊佳玲、運動部政務次長黃啟煌及國科會副主委蘇振綱等，會中對建立常設性跨部會溝通機制達成共識。

葉俊顯表示，全球產業競爭複雜度及不確定性提升，各部會政策重心與業務目標也存在差異，因此百億平台機制設計特別採取雙層級架構，一方面由指導委員會統籌，另一方面由下轄的工作小組負責執行整合，以達到宏觀治理與敏捷調度的效果。

葉俊顯並指出，透過百億平台與引入專業顧問團隊，可強化部會間協調與投資資訊整合，提升投資效益及風險控管能力，確保各部會投資方向與政策一致，並深化投資前評估與投資中、後管理機制，即時掌握投資進度、風險與成果。

國發基金也彙整目前成果，百億投資方案已投資500多家企業，投資金額達216億元，帶動民間投資896億元，並配合推動「AI新十大建設」，投資具備國際競爭力與戰略價值的指標企業，包含深耕航太應用、切入國家太空中心關鍵供應鏈的益材科技；自主掌握載具設計的無人機廠商璿元科技；自駕方案已獲日本市場驗證的台灣智慧駕駛。

另外，還有專注硬體安全IP授權的振生半導體；主攻智慧影像與邊緣運算SoC晶片的通寶半導體；以及吸引輝達公司投資的台灣首家視覺語言模型（VLM）AI軟體公司鑫蘊林科等。