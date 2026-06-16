快訊

退休公務員年改審定金額疑問多…銓敘部說分明 2大類實發算給你看

短線多頭激情過後 台指期夜盤陷入震盪

新北優免入學近九成七報到率…他「放棄建中」選在地高中 理由曝

聽新聞
0:00 / 0:00

國發基金百億平台投資突破200億 布局AI無人機與航太

中央社／ 台北16日電

國發基金透過主題式百億投資方案引導資金投入國家重點產業，今天宣布階段性成果，目前已投資逾500家企業，投資金額突破新台幣200億元大關，達216億元，投資領域涵蓋無人機、航太應用、AI等。

為了扶植台灣新創與中小企業發展，國發基金結合各部會推動主題式百億基金投資方案，主題涵蓋策略性製造業、策略性服務業、中小企業、文化創意、AI新創、綠色成長，以及智慧機器人等領域。

國發基金發布新聞稿指出，已於今年成立「主題式百億基金跨部會整合管理平台」（簡稱百億平台），歷經今年上半年2次工作小組層級的會議討論後，今天召開首次「指導委員會」會議。

此次會議由國發會主委兼國發基金召集人葉俊顯主持，並邀請各部會主題式百億專案督導副首長擔任委員，今天的出席委員包括經濟部政務次長江文若、環境部政務次長謝燕儒、文化部政務次長王時思、數位發展部政務次長楊佳玲、運動部政務次長黃啟煌及國科會副主委蘇振綱等，會中對建立常設性跨部會溝通機制達成共識。

葉俊顯表示，全球產業競爭複雜度及不確定性提升，各部會政策重心與業務目標也存在差異，因此百億平台機制設計特別採取雙層級架構，一方面由指導委員會統籌，另一方面由下轄的工作小組負責執行整合，以達到宏觀治理與敏捷調度的效果。

葉俊顯並指出，透過百億平台與引入專業顧問團隊，可強化部會間協調與投資資訊整合，提升投資效益及風險控管能力，確保各部會投資方向與政策一致，並深化投資前評估與投資中、後管理機制，即時掌握投資進度、風險與成果。

國發基金也彙整目前成果，百億投資方案已投資500多家企業，投資金額達216億元，帶動民間投資896億元，並配合推動「AI新十大建設」，投資具備國際競爭力與戰略價值的指標企業，包含深耕航太應用、切入國家太空中心關鍵供應鏈的益材科技；自主掌握載具設計的無人機廠商璿元科技；自駕方案已獲日本市場驗證的台灣智慧駕駛。

另外，還有專注硬體安全IP授權的振生半導體；主攻智慧影像與邊緣運算SoC晶片的通寶半導體；以及吸引輝達公司投資的台灣首家視覺語言模型（VLM）AI軟體公司鑫蘊林科等。

國發基金 國發會 數位發展部

延伸閱讀

響應企業投資美國融資保證 臺銀7500萬美元最大出資銀行之一

國發會葉俊顯：盼今年完成台美避免雙重課稅協議

股市熱潮吸引民眾加入TISA…5月底開戶數破16萬 總規模逾170億元

起步晚7年超車…離岸風電裝置容量為南韓13倍 經部：吸引外資投資

相關新聞

國發會葉俊顯：盼今年完成台美避免雙重課稅協議

美國商會16日發布《2026台灣白皮書》，提出221項政策建議，並遞交給國發會主委葉俊顯。葉俊顯表示，台美避免雙重課稅協議（DTAA）一直是台灣企業赴美投資最關切的議題之一，政府此次赴美期間也已向美方官員表達訴求，期盼相關法案能在今年完成立法程序；此外，面對AI發展帶動龐大用電需求，政府已盤點未來能源供給規畫，確保2032年前整體供電穩定無虞。

六大給付工資 NG 行為 勞動部提醒雇主給薪不踩雷

勞動部16日提出常見雇主給付工資違反勞動基準法六大態樣；提醒雇主，工資是勞工最重要的核心勞動條件事項，應要確實遵守勞動基準法規定及勞動契約約定之數額及期日給付勞工。勞動部特地提出與工資發放及計算有關的常見NG態樣，提醒雇主注意。

3億助新創申請專利 智財局願諮詢與媒合

政府加速新創企業專利審查，募資金額將近3億美元！經濟部智慧財產局局長廖承威表示，政府將透過「新創產業積極型專利審查試行作業方案」，提供專人主動面詢、提供修正意見服務，盼新創企業可更快獲得更多專利，籲企業積極申請。

台灣經濟優於預期 台綜院上修今年 GDP 至9.33%

AI浪潮席捲全球，台灣成為最大受惠者之一。台灣綜合研究院16日發布「2026年下半年台灣經濟展望」，大幅上修今年經濟成長率預測至9.33%，不僅高於去年，也優於去年底預期。台綜院指出，台灣整體經濟成長仍以外需驅動為主，在AI浪潮持續推動下，台灣憑藉完整的半導體與資通訊產業鏈優勢，成為全球科技供應鏈的重要受惠者。

路透：台電將從八大公股銀行3,000億專案貸款 條件比照中油

路透16日引述兩位知情人士報導，台灣電力公司將從八家公股銀行取得新台幣3,000億元的專案貸款，以紓緩因凍漲電價而造成的財務壓力，貸款年限為3年，利率約1.85%。

美301調查對台加徵10％關稅 美國商會：不需太擔心

日前美國貿易代表署（USTR）公布301條款調查結果，建議台灣加徵10%關稅。美國商會１６日發布《2026台灣白皮書》，美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）表示，此次調查涵蓋全球60個經濟體，並非僅針對台灣，這個檢視程序將有助雙方釐清疑慮，因此無需太過擔心對台灣影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。