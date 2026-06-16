野村台灣高股息基金經理人姜柏全：下半年氣候因素可能帶來供應鏈波動

野村台灣高股息基金經理人姜柏全表示，近期市場氣氛隨地緣政治風險降溫而有所改善，戰事達成初步和平框架後，油價與通膨上行壓力預期趨緩，有助於市場風險偏好回升；不過，關稅政策仍為潛在變數，美方除既有301措施外，未來可能針對特定產業加徵額外關稅，特別是產能過剩領域，政策不確定性仍需持續觀察。此外，下半年氣候因素亦可能帶來供應鏈波動，例如聖嬰現象導致航運瓶頸，對特定族群形成短線影響。

姜柏全指出，AI仍為台股中長期最具成長動能的主軸。隨應用從單點問答轉向多步驟任務處理，算力需求呈現結構性提升，帶動整體資本支出與相關供應鏈成長。雲端與AI業者透過發債、調整收費模式等方式強化現金流，亦有助於支撐投資動能。因此，看好先進製程、IC設計、電源管理、AI伺服器零組件及ODM廠等族群。

姜柏全在投資策略上，維持高股息與成長雙軌配置。一方面，持續布局具配息能力的個股，尤其金融股在資本市場活絡下，獲利動能強勁；另一方面，適度納入AI與電力基礎建設等具長線成長題材標的，以提升整體投組報酬潛力。同時留意部分高股息個股因股價上漲導致殖利率下滑，進行動態調整。

姜柏全展望後市，短期市場仍可能在成長與防禦族群之間輪動，但AI趨勢仍未變下，成長股表現預期仍相對占優。高股息族群則以金融股表現較具持續性。整體而言，將持續聚焦基本面穩健、具現金回饋能力，同時掌握AI結構性成長機會，審慎因應政策與總體變化。