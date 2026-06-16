台電：離岸風電二期標案符市場成本 續協調確保完工

森崴能源即將下市，其子公司富崴能源承攬台電離岸風電二期受外界關注。台電表示，該案招標符合市場行情，外界批評「綠能煉金術」卻又指「標案價格偏低」，邏輯矛盾，將持續協調富崴與風機系統商，確保順利完工。

台電今天透過新聞稿表示，台電離岸二期風場招標金額基準參考2019年主管機關公布的離岸風電單位成本，符合當時市場行情，無偏低情況。後續受疫情、烏俄戰爭等因素影響，經工程會調解建議，台電追加工程物價調整款新台幣55億元，並採監督付款方式辦理。

關於台電離岸二期工程進度，台電指出，離岸風電工程並非只有立起海上風機，更涵蓋艱鉅的水下工程，如水下基礎打樁、海底電纜鋪設等作業。離岸二期目前進度達9成，已完成包含陸域、海事等各項核心工程，包含風機基樁、水下基礎、海陸電纜、海上變電站、電器室、SCADA監控與數據採集系統等設計、製造與安裝。

台電表示，風機部分已完成31部塔架、機電設備、機艙及葉片等關鍵預組裝，並有1部已完成安裝。目前剩餘工作僅有30部風機吊裝作業及部分風機間海纜鋪設。

台電表示，離岸二期工程承攬商為富崴能源，非森崴能源，不應將單一工程履約情形直接與母公司經營混為一談。台電將持續協調富崴與風機系統商，並與富崴商議處理，確保工程順利完工。