AI帶動今年經濟成長衝9.33% 台綜院示警產業集中風險

台綜院今天大幅上修2026年經濟成長率預測值至9.33%，認為人工智慧（AI）浪潮為台灣帶來難得一見的歷史性成長機遇，但仍須留意潛藏風險，包括產業高度集中，以及當AI商業化應用進程不如預期，或大型科技公司資本支出趨於保守，可能打擊成長動能。

台綜院每半年更新經濟預測，去年底估2026年經濟成長率為3.46%，今天發布最新經濟預測，在AI浪潮之下，台灣憑藉完整的半導體與資通訊產業鏈優勢，成為全球科技供應鏈的重要受惠者，因而大幅上修全年經濟成長率至9.33%。

台綜院分析，2026年風險與機遇並存，全球AI、高效能運算（HPC）及雲端資料中心建設需求快速成長，相關貿易與投資熱潮成為支撐全球經濟及科技產業發展的重要動力，同時，2月底中東地緣政治風險升高，推升國際原油及天然氣價格，增加全球通膨壓力，使2026年呈現地緣政治衝突與科技創新浪潮同時主導的發展格局。

細看台灣今年經濟成長結構，台綜院指出，全球AI應用持續深化，以及半導體、AI伺服器與資通訊產品需求維持強勁，持續支撐台灣出口；預估2026年實質商品及服務輸出成長率為19.62%，實質商品及服務輸入成長率為16.34%。

而半導體先進製程、先進封裝、AI伺服器及相關供應鏈積極擴產，企業資本支出與資本設備進口大幅增加，使民間投資成為經濟成長的第二大引擎，台綜院預估2026年實質民間投資成長率為6.16%。

台綜院指出，2026年台灣經濟已形成AI外需帶動出口，出口帶動投資，投資與所得再支撐消費的正向循環。

台灣受惠於AI紅利，衝出亮眼經濟表現，不過台綜院提醒，AI發展存在風險，當前市場對全球AI產業未來獲利抱持高度樂觀預期，帶動科技股評價、企業投資及資本支出持續攀升，然而，若未來AI商業化應用進程不如預期，或大型科技公司資本支出趨於保守，可能影響供應鏈需求，進而衝擊台灣出口與民間投資動能。

此外，美中科技競爭、關稅政策變化及全球供應鏈重組仍影響國際貿易環境；中東地緣政治風險，以及對國際油價、運輸成本與全球通膨壓力的影響有待密切關注。

針對AI熱潮帶動台股屢創新高、接連飛越3萬及4萬點大關，媒體關注如何看待後市表現。台綜院創辦人劉泰英受訪時表示，儘管股市會受地緣政治、國外經濟情勢所影響，但基本面相當穩健，他對台股抱持樂觀態度。

劉泰英並指出，美伊達成和平協議，有助於能源價格回穩，只要不確定因素淡化，美國聯準會仍有降息可能，若後續照此發展，對國際股市影響值得關注。

台綜院示警，台灣經濟成長動能高度集中於半導體及資通訊產業，若科技產業景氣出現波動，對整體經濟影響將大於過往；因此，在AI帶來歷史性成長機遇的同時，如何降低產業集中風險、同步強化產業平衡與結構韌性，提升內需動能，將是維持台灣經濟長期穩健成長與國際競爭力的關鍵課題。

台綜院今天同步公布5月電力景氣燈號續呈熱絡紅燈，製造業景氣維持穩健成長態勢，並預估5月經濟成長率為11.6%。