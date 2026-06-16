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國發會葉俊顯：盼今年完成台美避免雙重課稅協議

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
美國商會理事長陳幼臻（左）遞交《2026台灣白皮書》給國發會主委葉俊顯（右）。國發會提供
美國商會理事長陳幼臻（左）遞交《2026台灣白皮書》給國發會主委葉俊顯（右）。國發會提供

美國商會16日發布《2026台灣白皮書》，提出221項政策建議，並遞交給國發會主委葉俊顯。葉俊顯表示，台美避免雙重課稅協議（DTAA）一直是台灣企業赴美投資最關切的議題之一，政府此次赴美期間也已向美方官員表達訴求，期盼相關法案能在今年完成立法程序；此外，面對AI發展帶動龐大用電需求，政府已盤點未來能源供給規畫，確保2032年前整體供電穩定無虞。

葉俊顯指出，雙重課稅問題長期困擾赴美投資的台灣企業，每次政府與企業交流時，幾乎都會被列為優先反映事項，日前赴美參加SelectUSA相關行程時，也曾就此議題與美國官員交換意見，也希望美國商會持續代表企業，向美國國會及行政部門表達支持聲音。

葉俊顯說，目前眾議院方面已展現高度支持，接下來仍待參議院完成相關程序，若法案能順利通過並送交總統簽署，將有助降低企業跨境投資成本，進一步促進台美雙向投資。

葉俊顯表示，近年台美經貿關係愈來愈緊密，不論投資、產業合作或貿易往來都具有重要戰略意義。為協助企業赴美布局，國發會已攜手15家公股銀行建立對美投資融資保證機制，協助企業取得必要融資資源，降低海外投資障礙，隨著新一輪經貿合作架構持續擴大，台美將進一步成為共同維護經濟安全、推動創新發展及打造非紅供應鏈的重要戰略夥伴。

除了投資環境，能源供應也是美國商會白皮書關切重點。葉俊顯表示，AI科技正重塑全球產業格局，高效能運算帶來的龐大用電需求，已不只是能源議題，更牽涉國家競爭力與經濟安全。

葉俊顯強調，政府將竭盡所能維持供電穩定，並已完整盤點未來能源供給規畫，確保2032年前整體供電穩定無虞。政府也正推動第二次能源轉型，透過發展多元綠能、深化節能措施、強化儲能建設及提升電網韌性等四大支柱，打造自主、低碳且穩定的能源供應系統。

談及產業布局，葉俊顯表示，政府已將13項戰略產業列為未來發展重點，目前正推動AI新十大建設，涵蓋量子科技、先進通訊及機器人等關鍵技術研發，並加速AI導入各產業應用。同時也已推動《人工智慧基本法》及相關治理機制，希望讓台灣從AI硬體製造基地，進一步成為AI整體解決方案提供者。

葉俊顯表示，美國商會透過《2026台灣白皮書》提出許多寶貴建議，政府高度重視相關建言，未來將持續與商會及各部會密切合作，共同優化投資環境，深化台美經貿與產業合作關係。

國發會 葉俊顯 美國商會

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