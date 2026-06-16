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3億助新創申請專利 智財局願諮詢與媒合

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
經濟部智慧財產局16日宣布新創企業加速申請專利的相關計畫。（示意圖 from pxhere）
經濟部智慧財產局16日宣布新創企業加速申請專利的相關計畫。（示意圖 from pxhere）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

政府加速新創企業專利審查，募資金額將近3億美元！經濟部智慧財產局局長廖承威表示，政府將透過「新創產業積極型專利審查試行作業方案」，提供專人主動面詢、提供修正意見服務，盼新創企業可更快獲得更多專利，籲企業積極申請。

經濟部智慧財產局16日宣布進一步擴大新創專利加速審查機制，包括「新創產業積極型專利審查試行作業方案」自114年起擴大適用對象，新增「二年內獲國家創新獎項公司」及「智慧局依政府科專計劃委託執行單位輔導之公司」兩類對象，方案提供審查人員主動面詢並提供修正建議，114年平均審結期間僅65.8天、核准率高達93%以上。

2個月獲審查意見

「發明專利加速審查作業方案（AEP）」適用外國對應案已核准、商業實施必要、綠色技術等事由，平均可在2個月左右獲得審查意見，協助新創搶占國際市場及ESG商機。「專利審查高速公路（PPH）」與「支援利用專利審查高速公路（TW-SUPA）」，則與美、日、南韓等8個國家合作，讓新創在台灣取得專利後，能快速延伸至全球主要市場。

智慧局指出，強大的專利布局已轉化為實質募資力，善用加速方案的新創企業已累積39件獲投案例，總募資金額達2.98億美元（約新臺幣90億元）；智財局還提供「新創產業加速審查計畫」，提供事前檢索、智財諮詢到投資媒合的全方位輔導，透過免費事前檢索降低申請風險，讓新創在取得專利前即能接觸潛在投資人。

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經濟部

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