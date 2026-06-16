台灣經濟優於預期 台綜院上修今年 GDP 至9.33%

AI浪潮席捲全球，台灣成為最大受惠者之一。台灣綜合研究院16日發布「2026年下半年台灣經濟展望」，大幅上修今年經濟成長率預測至9.33%，不僅高於去年，也優於去年底預期。台綜院指出，台灣整體經濟成長仍以外需驅動為主，在AI浪潮持續推動下，台灣憑藉完整的半導體與資通訊產業鏈優勢，成為全球科技供應鏈的重要受惠者。

台綜院去年12月預測今年經濟成長率為3.46％，半年過後大幅上修5.87個百分點至9.33%，同時消費者物價指數（CPI）年增率，也從去年預估1.78％上修至1.96%。在對外貿易部分，預估今年實質商品及服務輸出成長率為19.62%，實質商品及服務輸入成長率為16.34%。

台綜院指出，今年台灣經濟表現優於預期，在全球AI應用快速擴張、HPC及雲端資料中心建設需求強勁帶動下，出口、投資及工業生產同步成長，是支撐經濟擴張的主要動力。尤其半導體、AI伺服器、電子零組件及資通訊產品出口大幅增加，不僅推升外銷訂單與出口創下歷史新高，也帶動企業積極擴產與增加資本支出，使民間投資維持強勁成長。受惠於企業獲利改善、薪資調升及股市上漲帶來的財富效果，民間消費亦呈現溫和回升。

台綜院表示，今年台灣經濟成長主要由出口與投資帶動，民間消費穩定回升，而進口則反映產能擴充與生產活動熱絡，形成AI外需帶動出口、出口帶動投資、投資與所得再支撐消費的正向循環。