路透：台電將從八大公股銀行3,000億專案貸款 條件比照中油

路透16日引述兩位知情人士報導，台灣電力公司將從八家公股銀行取得新台幣3,000億元的專案貸款，以紓緩因凍漲電價而造成的財務壓力，貸款年限為3年，利率約1.85%。

知情人士表示，台電主管機關日前邀集八大公股銀行，討論台電貸款相關事宜，原則上台電循「中油模式」，貸款條件與中油相同，資金也由中華郵政提供轉存款，並由政府保證，風險權重為零。

知情人士說，這次提供台電共新台幣3,000億元專案貸款的公股銀行，包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐商銀及台灣企銀。

知情人士說，由於台電是向中油購買油和天然氣，受到美伊戰爭影響，天然氣及國際油價應聲大漲，導致中油和台電購油等成本大增，政府為穩定物價而凍漲油價和電價，導致這兩大公營事業面臨沉重的財務壓力。

另一名消息人士說，「因為電價凍漲，虧損很大」，「台電的貸款利率等條件跟中油一樣，也是由八大公股銀行提供貸款」。

一名資深貨幣市場人士說，台電和中油公司向來以發行商業本票占大宗，因是公營事業，風險較低，有固定的買盤，過去在利率較低時，這兩大公營事業發行較長天期，即180-200天期以上的商業本票利率，大致介於1.5-1.6%，但受到股市大漲、券商在市場「大搶錢」等影響，貨幣市場利率大幅走高，「最近台電發行的商業本票利率也跟上來了，250多天期利率大概在1.91%」。