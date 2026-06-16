快訊

台積電收高25元 續推台股收412點

婉拒監委提名 謝政達：原想盡一己之力、認同廢監院主張

開公車兼帶貨？司機停路邊買刈包 下秒乘客「集體跟上」她看傻

聽新聞
0:00 / 0:00

路透：台電將從八大公股銀行3,000億專案貸款 條件比照中油

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
路透報導，台電將從八家公股銀行取得新台幣3,000億元的專案貸款。圖／本報資料照片
路透報導，台電將從八家公股銀行取得新台幣3,000億元的專案貸款。圖／本報資料照片

路透16日引述兩位知情人士報導，台灣電力公司將從八家公股銀行取得新台幣3,000億元的專案貸款，以紓緩因凍漲電價而造成的財務壓力，貸款年限為3年，利率約1.85%。

知情人士表示，台電主管機關日前邀集八大公股銀行，討論台電貸款相關事宜，原則上台電循「中油模式」，貸款條件與中油相同，資金也由中華郵政提供轉存款，並由政府保證，風險權重為零。

知情人士說，這次提供台電共新台幣3,000億元專案貸款的公股銀行，包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐商銀及台灣企銀。

知情人士說，由於台電是向中油購買油和天然氣，受到美伊戰爭影響，天然氣及國際油價應聲大漲，導致中油和台電購油等成本大增，政府為穩定物價而凍漲油價和電價，導致這兩大公營事業面臨沉重的財務壓力。

另一名消息人士說，「因為電價凍漲，虧損很大」，「台電的貸款利率等條件跟中油一樣，也是由八大公股銀行提供貸款」。

一名資深貨幣市場人士說，台電和中油公司向來以發行商業本票占大宗，因是公營事業，風險較低，有固定的買盤，過去在利率較低時，這兩大公營事業發行較長天期，即180-200天期以上的商業本票利率，大致介於1.5-1.6%，但受到股市大漲、券商在市場「大搶錢」等影響，貨幣市場利率大幅走高，「最近台電發行的商業本票利率也跟上來了，250多天期利率大概在1.91%」。

台電 中油 路透

延伸閱讀

傳銀行向台積電借錢？楊金龍直言「我也納悶」 網驚：變金融股了

券商找錢動用大型聯貸 中信證、富邦證、元大證都有動作 規模200億元起跳

房市關注…央行評估 放寬換屋族貸款

AI熱潮引爆資金荒！央行還沒升息 債市利率先衝高

相關新聞

台灣經濟優於預期 台綜院上修今年 GDP 至9.33%

AI浪潮席捲全球，台灣成為最大受惠者之一。台灣綜合研究院16日發布「2026年下半年台灣經濟展望」，大幅上修今年經濟成長率預測至9.33%，不僅高於去年，也優於去年底預期。台綜院指出，台灣整體經濟成長仍以外需驅動為主，在AI浪潮持續推動下，台灣憑藉完整的半導體與資通訊產業鏈優勢，成為全球科技供應鏈的重要受惠者。

路透：台電將從八大公股銀行3,000億專案貸款 條件比照中油

路透16日引述兩位知情人士報導，台灣電力公司將從八家公股銀行取得新台幣3,000億元的專案貸款，以紓緩因凍漲電價而造成的財務壓力，貸款年限為3年，利率約1.85%。

美301調查對台加徵10％關稅 美國商會：不需太擔心

日前美國貿易代表署（USTR）公布301條款調查結果，建議台灣加徵10%關稅。美國商會１６日發布《2026台灣白皮書》，美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）表示，此次調查涵蓋全球60個經濟體，並非僅針對台灣，這個檢視程序將有助雙方釐清疑慮，因此無需太過擔心對台灣影響。

影／台灣美國商會發表2026白皮書 重申台美經貿夥伴關係重要性

台灣美國商會今天發布2026台灣白皮書，提出四大優先合作領域，包括強化經濟安全、貿易與投資方、提升能源與基礎建設韌性、深化策略科技合作、優化治理與人才政策。執行長魏凱（Carl Wegner）與理事長陳幼臻一同重申台美經貿夥伴關係的重要性。

美國商會發表台灣白皮書 關注能源穩定供應 強調301調查不需太過擔心

台灣美國商會今日發表2026台灣白皮書，重申台美經貿夥伴關係的重要性與持續深化，並提出對華府建言，強調美國企業在台營運對雙邊經貿關係所帶來的實質效益，並凸顯台灣作為全球可信賴供應鏈夥伴的角色。

無薪假減少至2,898人 製造業訂單回穩減少866人

勞動部16日公布最新一期減班休息（無薪假）為247家、2,898人。上期6月1日為262家、3,760人。此次家數減少15家，人數減少862人。其中，製造業為192家、2,639人，因訂單回穩，相較上期減少了14家、866人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。