全球國防及太空投資進入擴張循環 中小型企業崛起

隨著各國政府因應更具競爭性的地緣政治環境，以及美國安全政策重心角色轉變，全球國防支出已進入持的上升循環。美國凱利投資團隊認為，全球國防支出增加，正為規模較小且專業化程度較高的企業創造投資機會。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的資料，2025年全球軍事支出達2.887兆美元，實質成長2.9%，為連續第11年增長。2016-2025年間，全球軍事支出累計成長41%，可看出此一循環並非短暫的反應措施，而是各國國家安全優先順序的結構性轉變。

SIPRI統計，全球國防支出的成長趨勢日益全球化。雖然美國仍是全球國防支出金額最高的國家，但2025年美國以外地區的國防支出成長達9.2%。其中，歐洲是軍備重整加速最明顯的地區，軍事支出增加14%；亞洲及大洋洲地區的國防支出則成長8.1%。北約政策承諾也顯示，後續仍有擴張空間。

凱利投資團隊指出，太空相關技術已從過去的專業前沿市場，逐漸發展為現代國防體系的核心支柱，未來也可能帶來商業應用機會。不論是通訊、監視、導航、飛彈預警或戰場協調等能力，都愈來愈依賴能在競爭環境中穩定運作的衛星網路。

凱利投資團隊表示，隨著各國政府因應日益升高的地緣政治不確定性，積極追求更高的戰略自主性、更具韌性的通訊能力以及更完善的監視能力，太空技術的重要性也隨之提升。

凱利投資團隊認為，在這一可能跨世代的國防與太空投資循環中，部分最具吸引力的投資機會存在於大型國防主承包商之外。隨著國防支出持續擴大，尤其是在政府正迅速提高預算並重建國防能力的歐洲地區，中小型專業企業正逐漸成為無人系統、國防電子、高度工程化航太零組件、核能技術及太空基礎設施等領域不可或缺的供應者。