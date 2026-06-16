七股科工區吸引在地「芝麻」企業 打造自動化生產工廠

臺南市長黃偉哲上任以來，全力推動「產業園區開發」與「傳統產業轉型」雙軌政策，今 年臺南在地指標性芝麻精緻化品牌—嘉振企業 (芝麻先生)，正式在「七股科技工業區」建廠。透過市府重大投資會報的一條龍專案輔導，協助在地優質企業克服法規與加速行政流程、順利取得標準產業用地。嘉振企業的進駐，將於七股打造兼具「智慧食安」與「ESG綠色減碳」的現代化食品智慧工廠，為臺南溪北地區的產業發展注入強勁新動能。

市長黃偉哲表示，佳里、西港、七股一帶是臺灣黑芝麻的最大產區，也是臺南極具代表性的特色農產品。市府積極開發七股科技工業區，提供公共設施完善的產業用地，成為企業設廠升級的實質依靠。此合作建立在互利基礎上，由園區提供轉型基地，企業提升臺南農產的國際競爭力，實質留住人才、帶動青年返鄉，達成地方創生與低碳經濟的雙贏局面。

經濟發展局局長張婷媛進一步指出，七股科技工業區具備完善的擴廠空間與良好的基礎建設，為亟需擴大產能、對接國際市場的企業提供了良好的發展基石，其中以「責任、品質、謙誠」為理念的指標廠商「嘉振企業有限公司」便是轉型典範，在市府支持下順利進駐七股工業區設廠並導入智慧生產與綠色轉型，預計116年中新廠完工後迎來爆發性成長。

嘉振企業總經理陳玉振表示，感謝市府協助順利迅速進駐七股科工區設廠，新廠將比既有規模擴大10倍產能，導入全自動智慧產線、光學色選及X光檢測，並在無塵室充填包裝，透過大數據將傳統製程「經驗科學化」。陳總經理強調，自動化後「溫熱的初心」不變，省下的人力物力將回饋於在地農民，持續以「保證價格」收購在地芝麻保障老農並培訓青農，並透過低碳製程減少碳足跡、落實ESG綠色經濟，翻轉傳統農業。

經發局最後強調，為加速在地企業進駐，市府正全力採行園區開發與土地租售招商雙軌並進策略，加速釋出高品質產業用地，未來將透過公共建設與招商引資雙軌並進，協助更多在地特色企業走向國際。目前正辦理七股科技工業區土地租售公告中，受理期限截至115年6月30日止。本次公告標售共計13筆坵塊，共計有6.45公頃開放標售；另為服務對於不動產價格敏感廠商的投資需求，也提供計8筆坵塊標租，標租總面積約3.02公頃，邀請有進駐需求的優秀廠商與投資人踴躍洽詢。