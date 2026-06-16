美301調查對台加徵10％關稅 美國商會：不需太擔心

日前美國貿易代表署（USTR）公布301條款調查結果，建議台灣加徵10%關稅。美國商會１６日發布《2026台灣白皮書》，美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）表示，此次調查涵蓋全球60個經濟體，並非僅針對台灣，這個檢視程序將有助雙方釐清疑慮，因此無需太過擔心對台灣影響。

魏凱指出，台美經貿關係正處於「黃金時代」，2025年雙邊貿易額達2,560億美元，美國首度成為台灣逾20年來最大貿易夥伴，台灣則躍升為美國第四大貿易夥伴，無論是雙邊貿易持續成長，或是半導體、AI以及無人機等新興科技合作，都顯示雙方關係比過去更加緊密。

魏凱舉例，無人機屬於雙用途技術（dual-use technology），美台在設計、製造與供應鏈方面具有高度互補性，是未來重要合作方向。商會希望透過白皮書提出的政策建議，協助台灣維持全球競爭力，並持續深化台美在貿易、投資及科技領域合作。

針對白皮書聚焦的挑戰，美國商會理事長陳幼臻表示，AI需求已成為推升台灣經濟成長的重要動能，但市場循環終將調整，因此政府應趁此機會檢視長期發展基礎，包括能源供應、關鍵基礎建設、法規與國際接軌程度，以及吸引國際人才的能力。

在能源議題方面，陳幼臻指出，數位化社會高度依賴數位基礎設施，而能源供應與電網穩定性正是支撐數位基礎設施運作的核心條件。一旦數位系統中斷，將對社會造成重大衝擊，因此白皮書特別強調電網韌性的重要性。

她表示，能源議題一直是商會與政府長期對話重點，經濟部能源署等相關單位已針對部分建議進行改善，但隨AI與數位服務快速發展，能源需求與挑戰也持續變化，因此仍需持續檢討與精進。

外界也關注輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前提及台灣能源供應與核電相關問題，魏凱表示，美國商會並不偏好特定能源來源，會員企業最關心的是能源供應的穩定性、可預測性與價格透明度，多元化能源組合有助提升選擇彈性與供應安全，對企業長期投資規劃至關重要。

陳幼臻強調，除台積電外，已有許多供應鏈廠商赴美或規劃赴美投資，《台美對等貿易協定》（ART）可作為雙方溝通平台，協助解決投資過程遭遇的障礙，促進雙邊投資與經貿關係穩定發展。