美商會2026白皮書 點名能源韌性是國家安全關鍵

美台半導體與AI合作持續升溫。美國商會１６日發布最新《2026台灣白皮書》，直言當前美台關係正處於「經濟關係的黃金時代」。在人工智慧（AI）浪潮推動下，台灣已躍升為美國第四大貿易夥伴，美國也成為台灣最大出口市場，半導體、AI與供應鏈合作正重塑雙邊經貿版圖，但也提醒，能源供應與電網韌性，將成台灣下一階段成長的關鍵挑戰。

台美貿易正迎來爆發性成長。白皮書指出，台灣在2025年以2,560億美元的貿易額，躍升為美國第四大貿易夥伴，僅次於墨西哥、加拿大與中國。美國同時穩居台灣第一大貿易夥伴，今年前四個月，美台貿易總額較去年同期大幅成長約70%，顯現雙方互賴程度加深。

白皮書指出，台積電在美國亞利桑那州鳳凰城的投資案高達1,650億美元，預計建設六座晶圓廠並雇用約12,000名員工，這不僅確立台灣在全球半導體領導地位，更為兩國產業鏈搭建起具安全意義的「矽盾」，結合環球晶、長春集團等台企積極擴大赴美布局，深化雙邊產業連結。

AI則成為推升近年美台經貿快速成長的另一大引擎。白皮書提及，包括亞馬遜雲端服務（AWS）、輝達（NVIDIA）、Google、微軟（Microsoft）及美光（Micron）等美國科技大廠，均已在台灣展開大規模AI相關投資計畫，涵蓋研發中心、資料中心及供應鏈合作。

《2026台灣白皮書》今年共提出221項建議，提中針對台美合作部分，更點名四大優先領域。第一，強化經濟安全、貿易與投資，包含優化法規架構，提升政策可預測性。第二，提升能源與基礎建設韌性、第三，深化策略科技合作、第四，優化治理與人才政策。

白皮書建議，台灣下一階段應積極發展「邊緣AI（Edge AI）」，並將其納入國家級旗艦計畫。透過分散式的雲端至終端架構，可降低資料傳輸所需頻寬與電力消耗，同時提升資訊安全與系統韌性。

針對雙邊經貿制度發展，白皮書指出，認為《台美對等貿易協定》（ART）已進一步降低雙邊貿易障礙，涵蓋汽車、電動車、農產品及醫藥等領域，展望後續，美商會強烈建議台美應加速簽署「避免雙重課稅協議」（DTAA），消除稅制上的技術性障礙，進一步促進雙向投資。

不過，白皮書也對台灣未來經濟發展提出警訊。隨著AI資料中心、先進製程晶圓廠及高效能運算需求快速擴張，能源與電網問題已從產業議題上升至國家安全層級。

白皮書指出，AI驅動的用電需求預計將於2028年前大幅增加。截至2026年1月，台灣工業用電平均電價已達每度4.27元。商會建議政府應提出更透明且具長期穩定性的能源路徑圖，提升電力供應可預測性，並維持合理電價，以確保台灣半導體與AI產業的國際競爭力。