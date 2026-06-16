快訊

問韓國瑜「你在爽什麼？」 莊瑞雄：韓稱訪美獲高規格邀約

美日菲三國聯手在印太布局！台灣該如何應對？

宜蘭消防局餐費核銷弊案向上延燒 消防局長被帶走：相信同仁清白

聽新聞
0:00 / 0:00

就保權益報你知！失業勞工「無收入家人」可領津貼

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞保局16日在臉書表示，有關就保權益，失業勞工於領取失業給付或職業訓練生活津貼期間，若有受其扶養「無工作收入」的眷屬，可以申請眷屬加給給付或津貼。

有關申請資格，勞保局說明，在領取「失業給付」或「職業訓練生活津貼」期間，扶養無工作收入的眷屬，包括：父母、配偶、未成年子女（未滿18歲）、身心障礙子女等，每扶養一人，按離職退保前6個月平均月投保薪資10%加給（最多加給至20%）。

至於申請眷屬加給給付或津貼，如何辦理，勞保局表示，失業勞工至公立就業服務機構辦理失業（再）認定或申請職業訓練生活津貼時，應於「就業保險失業（再）認定、失業給付申請書及給付收據」或「就業保險職業訓練生活津貼申請書及給付收據」內填寫扶養眷屬資料，並檢具相關證明文件。

之後，由就業服務站鍵入，就業服務站會於完成失業認定或再認定，或於推介職業訓練時將符合職訓資格之受訓學員及眷屬資料，併同申請人資料一併傳送至勞保局。

相關證明文件指受扶養眷屬之戶口名簿影本或其他身分證明文件影本（外國專業人才、外國特定專業人才或外國高級專業人才之受扶養眷屬，另檢附在我國境內之相關身分證明文件影本）。身心障礙子女應另檢附社政主管機關核發之身心障礙證明。

失業 失業給付

延伸閱讀

衛福部長照新制 外國人才、眷屬可享四大服務

勞動部支援青年就業計畫 超過1.2萬人參與

無薪假減少至2898人 製造業訂單回穩…減少866人

勞保、勞退分不清？ 勞保局教你一次看懂！

相關新聞

美301調查對台加徵10％關稅 美國商會：不需太擔心

日前美國貿易代表署（USTR）公布301條款調查結果，建議台灣加徵10%關稅。美國商會１６日發布《2026台灣白皮書》，美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）表示，此次調查涵蓋全球60個經濟體，並非僅針對台灣，這個檢視程序將有助雙方釐清疑慮，因此無需太過擔心對台灣影響。

影／台灣美國商會發表2026白皮書 重申台美經貿夥伴關係重要性

台灣美國商會今天發布2026台灣白皮書，提出四大優先合作領域，包括強化經濟安全、貿易與投資方、提升能源與基礎建設韌性、深化策略科技合作、優化治理與人才政策。執行長魏凱（Carl Wegner）與理事長陳幼臻一同重申台美經貿夥伴關係的重要性。

美國商會發表台灣白皮書 關注能源穩定供應 強調301調查不需太過擔心

台灣美國商會今日發表2026台灣白皮書，重申台美經貿夥伴關係的重要性與持續深化，並提出對華府建言，強調美國企業在台營運對雙邊經貿關係所帶來的實質效益，並凸顯台灣作為全球可信賴供應鏈夥伴的角色。

無薪假減少至2,898人 製造業訂單回穩減少866人

勞動部16日公布最新一期減班休息（無薪假）為247家、2,898人。上期6月1日為262家、3,760人。此次家數減少15家，人數減少862人。其中，製造業為192家、2,639人，因訂單回穩，相較上期減少了14家、866人。

AMD 蘇姿丰之父入列 賴總統新聘蘇春槐等六位資政

美超微（AMD）執行長蘇姿丰之父、紐約台灣會館理事長蘇春槐，16日傳出獲聘為新任總統府資政。新聘資政六人，除了蘇春槐之外，包含國家訓練中心董事長林鴻道、無任所大使吳運東、財團法人台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民；原任國策顧問的黃越綏、范振修則轉任資政。

今年台灣 GDP 年增將持續「非常態」？靜待央行周四理監事會

央行分析，114年台灣經濟成長率達8.68%，遠高於近十年平均3.8%，主要動能來自國外淨需求貢獻6.66個百分點，而背後推手正是AI投資熱潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。