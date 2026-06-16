就保權益報你知！失業勞工「無收入家人」可領津貼

勞保局16日在臉書表示，有關就保權益，失業勞工於領取失業給付或職業訓練生活津貼期間，若有受其扶養「無工作收入」的眷屬，可以申請眷屬加給給付或津貼。

有關申請資格，勞保局說明，在領取「失業給付」或「職業訓練生活津貼」期間，扶養無工作收入的眷屬，包括：父母、配偶、未成年子女（未滿18歲）、身心障礙子女等，每扶養一人，按離職退保前6個月平均月投保薪資10%加給（最多加給至20%）。

至於申請眷屬加給給付或津貼，如何辦理，勞保局表示，失業勞工至公立就業服務機構辦理失業（再）認定或申請職業訓練生活津貼時，應於「就業保險失業（再）認定、失業給付申請書及給付收據」或「就業保險職業訓練生活津貼申請書及給付收據」內填寫扶養眷屬資料，並檢具相關證明文件。

之後，由就業服務站鍵入，就業服務站會於完成失業認定或再認定，或於推介職業訓練時將符合職訓資格之受訓學員及眷屬資料，併同申請人資料一併傳送至勞保局。

相關證明文件指受扶養眷屬之戶口名簿影本或其他身分證明文件影本（外國專業人才、外國特定專業人才或外國高級專業人才之受扶養眷屬，另檢附在我國境內之相關身分證明文件影本）。身心障礙子女應另檢附社政主管機關核發之身心障礙證明。