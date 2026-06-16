健全資源循環管理、強化環境正義防線 廢棄物清理法修正三讀通過

為健全廢棄物管理制度、強化資源循環利用及遏止非法棄置行為，環境部擬具「廢棄物清理法部分條文修正草案」，於16日經立法院三讀通過。環境部指出，面對淨零轉型及循環經濟發展趨勢，除推動資源循環外，仍須完善廢棄物管理制度，防杜非法棄置及不當處理所造成之環境風險。本次修法以「產源責任、強化管理、環境正義」為核心方向，透過制度精進及科技執法，全面提升廢棄物管理效能，打造更完善之環境治理體系。

環境部部長彭啓明、資源循環署署長賴瑩瑩特別至現場致意，感謝立法院社會福利及衛生環境委員會召集委員林月琴及朝野委員共同支持，及現場立委林淑芬、王正旭發言表達期許。本次修法除配合《資源循環推動法》建構循環經濟法制基礎外，亦針對新興廢棄物管理、再利用制度及環境犯罪防制等重要議題進行全面強化，展現政府推動資源循環、維護環境正義及守護國土環境之決心。

因應能源轉型及產業發展所產生之新興廢棄物，本次修法擴大應回收廢棄物管理範圍，由原以一般廢棄物為主，擴及部分事業廢棄物，並增訂再生能源發電設備等新興廢棄物之責任業者範圍及繳費義務。未來將由製造、輸入及設置業者共同負擔回收、清除及處理責任，落實生產者延伸責任制度，建立完整之責任鏈管理機制。

本次修法整合現行分散於各部會之事業廢棄物再利用管理辦法，由中央主管機關統籌訂定相關管理規範，建立再利用產品品質管理、製程設備規範及產品認驗證制度，並強化再利用產品之流向追蹤及運作管理機制。透過統一管理標準，提升再利用產品品質與市場信賴度，促進資源循環產業健全發展，並與《資源循環推動法》所建立之循環經濟體系相互銜接。

為有效遏止非法棄置行為，本次修法導入電子圍籬及監視攝錄系統等科技執法工具，強化廢棄物流向掌握能力。非法棄置最高可處七年有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金，於環境敏感地區犯罪者，刑度得再加重至二分之一，並強化不法利得追繳及環境復原責任。

針對環境復原，除強化債權保全機制外，亦提前啟動假扣押程序，防止違法行為人脫產規避責任；並增訂處置義務人之連帶責任，明確規範公司負責人、控制公司及大股東之責任，以確保污染場址得以完成清理及環境復原，落實污染者付費原則，維護環境正義。

環境部表示，本次修法係我國廢棄物管理制度的重要里程碑，未來將持續推動相關子法訂修及配套措施，並透過中央與地方政府合作、產業輔導及科技執法機制，全面提升廢棄物管理效能，健全資源循環體系，共同打造永續、安全且具韌性的循環臺灣。