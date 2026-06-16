快訊

問韓國瑜「你在爽什麼？」 莊瑞雄：韓稱訪美獲高規格邀約

美日菲三國聯手在印太布局！台灣該如何應對？

宜蘭消防局餐費核銷弊案向上延燒 消防局長被帶走：相信同仁清白

聽新聞
0:00 / 0:00

健全資源循環管理、強化環境正義防線 廢棄物清理法修正三讀通過

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
（左起）環境部彭啓明部長、立法委員陳培瑜、立法委員王正旭、環境部循環署署長賴瑩瑩於循環法三讀後合影。圖／環境部提供
（左起）環境部彭啓明部長、立法委員陳培瑜、立法委員王正旭、環境部循環署署長賴瑩瑩於循環法三讀後合影。圖／環境部提供

為健全廢棄物管理制度、強化資源循環利用及遏止非法棄置行為，環境部擬具「廢棄物清理法部分條文修正草案」，於16日經立法院三讀通過。環境部指出，面對淨零轉型及循環經濟發展趨勢，除推動資源循環外，仍須完善廢棄物管理制度，防杜非法棄置及不當處理所造成之環境風險。本次修法以「產源責任、強化管理、環境正義」為核心方向，透過制度精進及科技執法，全面提升廢棄物管理效能，打造更完善之環境治理體系。

環境部部長彭啓明、資源循環署署長賴瑩瑩特別至現場致意，感謝立法院社會福利及衛生環境委員會召集委員林月琴及朝野委員共同支持，及現場立委林淑芬、王正旭發言表達期許。本次修法除配合《資源循環推動法》建構循環經濟法制基礎外，亦針對新興廢棄物管理、再利用制度及環境犯罪防制等重要議題進行全面強化，展現政府推動資源循環、維護環境正義及守護國土環境之決心。

因應能源轉型及產業發展所產生之新興廢棄物，本次修法擴大應回收廢棄物管理範圍，由原以一般廢棄物為主，擴及部分事業廢棄物，並增訂再生能源發電設備等新興廢棄物之責任業者範圍及繳費義務。未來將由製造、輸入及設置業者共同負擔回收、清除及處理責任，落實生產者延伸責任制度，建立完整之責任鏈管理機制。

本次修法整合現行分散於各部會之事業廢棄物再利用管理辦法，由中央主管機關統籌訂定相關管理規範，建立再利用產品品質管理、製程設備規範及產品認驗證制度，並強化再利用產品之流向追蹤及運作管理機制。透過統一管理標準，提升再利用產品品質與市場信賴度，促進資源循環產業健全發展，並與《資源循環推動法》所建立之循環經濟體系相互銜接。

為有效遏止非法棄置行為，本次修法導入電子圍籬及監視攝錄系統等科技執法工具，強化廢棄物流向掌握能力。非法棄置最高可處七年有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金，於環境敏感地區犯罪者，刑度得再加重至二分之一，並強化不法利得追繳及環境復原責任。

針對環境復原，除強化債權保全機制外，亦提前啟動假扣押程序，防止違法行為人脫產規避責任；並增訂處置義務人之連帶責任，明確規範公司負責人、控制公司及大股東之責任，以確保污染場址得以完成清理及環境復原，落實污染者付費原則，維護環境正義。

環境部表示，本次修法係我國廢棄物管理制度的重要里程碑，未來將持續推動相關子法訂修及配套措施，並透過中央與地方政府合作、產業輔導及科技執法機制，全面提升廢棄物管理效能，健全資源循環體系，共同打造永續、安全且具韌性的循環臺灣。

環境部 淨零 立法院

延伸閱讀

廢棄物清理法三讀修正 光電板、風機葉片納入回收

廢棄物清理法三讀 光電板、風機葉片納入回收廢棄物

立院審議空污法修正草案 潘俊榮呼籲維持現行管理機制

推動咖啡渣循環再利用 雲林古坑爭取成立示範基地

相關新聞

美301調查對台加徵10％關稅 美國商會：不需太擔心

日前美國貿易代表署（USTR）公布301條款調查結果，建議台灣加徵10%關稅。美國商會１６日發布《2026台灣白皮書》，美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）表示，此次調查涵蓋全球60個經濟體，並非僅針對台灣，這個檢視程序將有助雙方釐清疑慮，因此無需太過擔心對台灣影響。

影／台灣美國商會發表2026白皮書 重申台美經貿夥伴關係重要性

台灣美國商會今天發布2026台灣白皮書，提出四大優先合作領域，包括強化經濟安全、貿易與投資方、提升能源與基礎建設韌性、深化策略科技合作、優化治理與人才政策。執行長魏凱（Carl Wegner）與理事長陳幼臻一同重申台美經貿夥伴關係的重要性。

美國商會發表台灣白皮書 關注能源穩定供應 強調301調查不需太過擔心

台灣美國商會今日發表2026台灣白皮書，重申台美經貿夥伴關係的重要性與持續深化，並提出對華府建言，強調美國企業在台營運對雙邊經貿關係所帶來的實質效益，並凸顯台灣作為全球可信賴供應鏈夥伴的角色。

無薪假減少至2,898人 製造業訂單回穩減少866人

勞動部16日公布最新一期減班休息（無薪假）為247家、2,898人。上期6月1日為262家、3,760人。此次家數減少15家，人數減少862人。其中，製造業為192家、2,639人，因訂單回穩，相較上期減少了14家、866人。

AMD 蘇姿丰之父入列 賴總統新聘蘇春槐等六位資政

美超微（AMD）執行長蘇姿丰之父、紐約台灣會館理事長蘇春槐，16日傳出獲聘為新任總統府資政。新聘資政六人，除了蘇春槐之外，包含國家訓練中心董事長林鴻道、無任所大使吳運東、財團法人台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民；原任國策顧問的黃越綏、范振修則轉任資政。

今年台灣 GDP 年增將持續「非常態」？靜待央行周四理監事會

央行分析，114年台灣經濟成長率達8.68%，遠高於近十年平均3.8%，主要動能來自國外淨需求貢獻6.66個百分點，而背後推手正是AI投資熱潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。