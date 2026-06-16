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美國商會發表台灣白皮書 關注能源穩定供應 強調301調查不需太過擔心

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣美國商會發表2026台灣白皮書。左為台灣美國商會執行長魏凱、右為台灣美國商會理事長陳幼臻。記者林海／攝影
台灣美國商會發表2026台灣白皮書。左為台灣美國商會執行長魏凱、右為台灣美國商會理事長陳幼臻。記者林海／攝影

台灣美國商會今日發表2026台灣白皮書，重申台美經貿夥伴關係的重要性與持續深化，並提出對華府建言，強調美國企業在台營運對雙邊經貿關係所帶來的實質效益，並凸顯台灣作為全球可信賴供應鏈夥伴的角色。

今年台灣白皮書提出四大優先合作領域，首先是強化經濟安全、貿易與投資，透過優化法規架構與提升政策的可預測性，提升台灣在全球經貿體系中的地位，並吸引投資。

其次是提升能源與基礎建設韌性，攜手推動穩定、永續且具前瞻性的基礎建設解決方案。

第三則是深化策略科技合作，聚焦於先進科技與創新領域合作，進一步鞏固安全、可信賴且具韌性的全球供應鏈。

第四為優化治理與人才政策，提升法規透明與公共信任，並推動更具前瞻性的人才延攬與留用政策，為經濟擴張注入成長新動能。

台灣美國商會理事長陳幼臻指出，今年簽署的台美對等貿易協定，有助於釋放更多投資潛力，同時，美國國會若能儘速通過避免雙重課稅相關法案，將有助於進一步擴大雙邊投資與經濟合作效益，並重申對長期夥伴關係的承諾，期待未來一年持續與台美雙方政府攜手合作，共同促進經濟發展與區域韌性。

今年台灣白皮書採取更深入的追蹤考核機制，從過去以委員會建議為主要觀察單位，進一步細分到各個子議題，以更精準、數據化的方式呈現各項政策建議的進度。

陳幼臻表示，針對前一年提出的237項議題，其中7項已經完全解決，49項則被評定為有具體進展，雖然目前近7成受追蹤議題仍被列為觀察中或擱置中，但此一結果提供了具有價值的參考指標，凸顯政府與產業之間能夠過更深入的對話與合作，進一步釋放台灣未來的成長動能。

陳幼臻指出，台灣仍是全球不可或缺且值得信賴的供應鏈夥伴，期待與政府攜手合作，促進共同經濟成功，已有數十項法規議題展現明確進展或獲得解決，也為深化台美策略合作奠定更穩固的基礎。

輝達執行長黃仁勳日前來台，再次表達對能源供應的憂慮，台灣美國商會執行長魏凱則表示，不會只看特定發電來源如核電，但是會關注能源穩定供應；對於美國日前啟動301調查，魏凱認為，這不是針對台灣，不需要太過擔心，台灣仍是重要的合作夥伴。

美國商會 能源 美國

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