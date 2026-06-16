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大學生畢業後不知道做什麼？PwC 用這招幫忙找答案

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
學生及早思考職涯方向，才能在競爭激烈的就業市場中脫穎而出。示意圖，國立台北科技大學畢業典禮。記者許正宏／攝影
學生及早思考職涯方向，才能在競爭激烈的就業市場中脫穎而出。示意圖，國立台北科技大學畢業典禮。記者許正宏／攝影

許多大學生對未來職涯方向仍感到迷惘。資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）日前舉辦2026「創新領袖營」，吸引全台近百位大專院校學生參與，透過一日沉浸式體驗課程，從自我探索出發，協助學生認識自身優勢，進一步思考未來職涯發展方向。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長林永智表示，「未來要做什麼？」對許多大學生而言，不只是單純的問題，更是一段仍在摸索中的探索歷程。

資誠舉辦「創新領袖營」透過結合遊戲、交流與專業體驗的活動，陪伴學生逐步釐清方向、認識自己，看見更多可能性。他也勉勵學生以「以終為始」的思維規劃未來，在大學期間培養競爭力與韌性，成為自己職涯的主人。

此外，營隊也安排「探索工作室」課程，讓學員分組深入了解審計、稅務、永續及風險管理等專業領域。由會計師分享實務工作經驗與職涯歷程，並提供在學期間的準備建議，幫助學生提早認識職場需求，縮短學用落差。

除了專業體驗外，活動也特別著重交流與人脈建立。從小隊破冰、團隊任務到餐敘互動，鼓勵學生跨校交流、培養團隊默契。透過「做中學」的方式，學員不僅提升參與感與成就感，也能在交流與反思中發掘自身興趣與優勢，逐步勾勒更清晰的職涯藍圖。

活動以「啟航、探索到啟程」為主軸，串聯完整的體驗歷程，讓學生更立體地認識會計師事務所的工作內容，也翻轉過去對專業服務產業的既有印象。多數學員回饋指出，活動兼具趣味與深度，不僅增加對產業的了解，也提升對未來職涯選擇的信心。

PwC Taiwan人資長曾博昇表示，學生應及早思考職涯方向，同時培養前瞻思維與個人品牌，才能在競爭激烈的就業市場中脫穎而出。未來PwC Taiwan也將持續透過創新營隊與體驗式學習機制，深化與校園的連結，協助年輕世代在探索中找到方向，實踐「Grow here. Go further.」理念，為未來職涯發展奠定更穩固基礎。

2026資誠創新領袖營合照。業者提供
2026資誠創新領袖營合照。業者提供

大學生 資誠 會計

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