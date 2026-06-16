打造自動化生產 在地「芝麻」企業七股科工設廠

打造自動化生產工廠，產製芝麻系列產品聞名業界的嘉振企業，將落腳七股工業科技園區，並導入智慧生產與綠色轉型，將擴大10倍產能，預計明年中新廠完工。

嘉振企業總經理陳玉振表示，感謝市府協助順利迅速進駐七股科工區設廠，導入全自動智慧產線、光學色選及X光檢測，並在無塵室充填包裝，透過大數據將傳統製程「經驗科學化」，預計明年中新廠完工後迎來爆發性成長，將比既有規模擴大10倍產能。

陳玉振強調，自動化後省下的人力物力將回饋於在地農民，持續以保證價格收購在地芝麻保障老農並培訓青農，並透過低碳製程減少碳足跡、落實ESG綠色經濟，翻轉傳統農業。

市長黃偉哲表示，佳里、西港、七股一帶是台灣黑芝麻最大產區。市府積極開發七股科技工業區，提供公共設施完善的產業用地，成為企業設廠升級的實質依靠。此合作建立在互利基礎上，由園區提供轉型基地，企業提升臺南農產的國際競爭力，實質留住人才、帶動青年返鄉，達成地方創生與低碳經濟的雙贏局面。

經發局表示，市府正目前正辦理七股科技工業區土地租售公告中，受理期限截至今年6月30日止。本次公告標售共計13筆，有6.45公頃開放標售；另為服務對於不動產價格敏感廠商的投資需求，也提供計8筆坵塊標租，標租總面積約3.02公頃，邀請有進駐需求的優秀廠商與投資人踴躍洽詢。

產製芝麻系列產品聞名業界的嘉振企業，打造自動化生產工廠，將落腳七股工業科技園區，將擴大10倍產能，圖為工廠示意圖。記者謝進盛／翻攝