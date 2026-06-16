快訊

兵家綺遭批戴「圓方眼鏡」赴傅子純靈堂不莊重 親上火線反擊

剴剴遭保母虐死…生母逼情敵喝毒、全裸道歉又性侵拍片 二審判刑出爐

AMD蘇姿丰之父入列 賴總統新聘蘇春槐等六位資政

聽新聞
0:00 / 0:00

打造自動化生產 在地「芝麻」企業七股科工設廠

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
七股科工區採開發、公共建設與土地租售招商並進方式，期能滿足企業用地需求，現刻正進行第6次土地標租售公告。記者謝進盛／翻攝
七股科工區採開發、公共建設與土地租售招商並進方式，期能滿足企業用地需求，現刻正進行第6次土地標租售公告。記者謝進盛／翻攝

打造自動化生產工廠，產製芝麻系列產品聞名業界的嘉振企業，將落腳七股工業科技園區，並導入智慧生產與綠色轉型，將擴大10倍產能，預計明年中新廠完工。

嘉振企業總經理陳玉振表示，感謝市府協助順利迅速進駐七股科工區設廠，導入全自動智慧產線、光學色選及X光檢測，並在無塵室充填包裝，透過大數據將傳統製程「經驗科學化」，預計明年中新廠完工後迎來爆發性成長，將比既有規模擴大10倍產能。

陳玉振強調，自動化後省下的人力物力將回饋於在地農民，持續以保證價格收購在地芝麻保障老農並培訓青農，並透過低碳製程減少碳足跡、落實ESG綠色經濟，翻轉傳統農業。

市長黃偉哲表示，佳里、西港、七股一帶是台灣黑芝麻最大產區。市府積極開發七股科技工業區，提供公共設施完善的產業用地，成為企業設廠升級的實質依靠。此合作建立在互利基礎上，由園區提供轉型基地，企業提升臺南農產的國際競爭力，實質留住人才、帶動青年返鄉，達成地方創生與低碳經濟的雙贏局面。

經發局表示，市府正目前正辦理七股科技工業區土地租售公告中，受理期限截至今年6月30日止。本次公告標售共計13筆，有6.45公頃開放標售；另為服務對於不動產價格敏感廠商的投資需求，也提供計8筆坵塊標租，標租總面積約3.02公頃，邀請有進駐需求的優秀廠商與投資人踴躍洽詢。

產製芝麻系列產品聞名業界的嘉振企業，打造自動化生產工廠，將落腳七股工業科技園區，將擴大10倍產能，圖為工廠示意圖。記者謝進盛／翻攝
產製芝麻系列產品聞名業界的嘉振企業，打造自動化生產工廠，將落腳七股工業科技園區，將擴大10倍產能，圖為工廠示意圖。記者謝進盛／翻攝

產製芝麻系列產品聞名業界的嘉振企業，將落腳七股工業科技園區，將打造自動化工廠，擴大10倍產能。記者謝進盛／翻攝
產製芝麻系列產品聞名業界的嘉振企業，將落腳七股工業科技園區，將打造自動化工廠，擴大10倍產能。記者謝進盛／翻攝

延伸閱讀

茶改場成功輔導首批碳標籤產品 創台灣茶綠色商機

特定工廠AI永續講座6月18日登場 聚焦AI、城市與國家發展新趨勢

華紙股東會／紙業搶進光電材料領域！今年放量出貨、鎖定高毛利市場

中市「特定工廠大師講座」第九場聚焦AI驅動全球經貿擴展 助掌握國際轉型新契機

相關新聞

無薪假減少至2,898人 製造業訂單回穩減少866人

勞動部16日公布最新一期減班休息（無薪假）為247家、2,898人。上期6月1日為262家、3,760人。此次家數減少15家，人數減少862人。其中，製造業為192家、2,639人，因訂單回穩，相較上期減少了14家、866人。

AMD 蘇姿丰之父入列 賴總統新聘蘇春槐等六位資政

美超微（AMD）執行長蘇姿丰之父、紐約台灣會館理事長蘇春槐，16日傳出獲聘為新任總統府資政。新聘資政六人，除了蘇春槐之外，包含國家訓練中心董事長林鴻道、無任所大使吳運東、財團法人台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民；原任國策顧問的黃越綏、范振修則轉任資政。

今年台灣 GDP 年增將持續「非常態」？靜待央行周四理監事會

央行分析，114年台灣經濟成長率達8.68%，遠高於近十年平均3.8%，主要動能來自國外淨需求貢獻6.66個百分點，而背後推手正是AI投資熱潮。

房市關注 央行評估放寬換屋族貸款

中央銀行將於周四舉行第二季理監事會，外界關注房市管制措施是否鬆綁，知情人士透露，央行正在評估，是否針對有自住需求、卻受房市景氣下行衝擊的「換屋族」放寬管制措施，可能做法是把十八個月未賣出房屋的換屋族貸款成數，由現行從八成降為六成，改為降為七成。

打炒房效應 國人轉戰日本房市

中央銀行祭出打炒房措施，資金除了從房市移轉到股市，也從國內房市轉進到國外房市，其中又以日本最能獲得國人青睞。

對抗通膨 政院：穩定物價暫不退場

美國與伊朗宣布達成初步停戰協議，行政院昨天表示，仍會持續緊盯物價動態，各項穩定物價措施暫不退場，朝全年平均消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率低於百分之二目標努力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。