勞動部支援青年就業計畫 超過1.2萬人參與

許多年輕人第一次求職時，都曾面臨「不知道自己適合什麼工作」、「缺乏面試經驗」、「履歷不知如何準備」等挑戰，為讓青年探索職涯有更多支持、降低待業壓力，勞動部推出「支援青年就業計畫」，希望在青年尋找方向、準備履歷、參加面試到穩定就業的每一個階段，都能提供實際協助與陪伴。

「支援青年就業計畫」針對年滿15歲至29歲、畢業後初次尋職且失（待）業達60日以上的本國青年，提供多元就業輔導服務及最高4萬8,000元經濟支持。如果還不知道自己適合什麼工作，可以透過職涯探索與測評找到方向。

如果擔心履歷不夠亮眼或面試沒把握，也有專業顧問陪伴準備，幫助青年更有信心迎接職場挑戰。如果符合參加計畫資格條件，可到「台灣就業通」網站完成會員報名。

參加計畫期間，有職涯諮詢、履歷健檢、模擬面試、職缺推介及就業媒合等一對一客製化服務，可依照需求獲得服務資源，增強求職技巧與就業信心，縮短求職摸索期。

勞動部勞動力發展署說明，參加計畫完成職涯與求職準備，就會提供尋職期間每月6,000元尋職津貼，最長3個月，最高可領1萬8,000元。

於參加計畫期間（90日內）成功就業，並穩定受僱滿90日及180日後，可分別再申請2萬元及1萬元就業獎勵金，合計最高可領4萬8,000元，幫助你減輕求職期間經濟負擔及穩定就業。

截至2026年5月底，已有超過1.2萬名青年參與計畫並投入求職準備，顯示有很多青年朋友確實需要多一些就業支持，也反映政府對於初次尋職青年就業協助的政策逐步發揮成效。

未來，勞動力發展署將持續透過「投資青年就業方案第二期」，整合職涯探索、就業媒合、職業訓練及創業輔導等資源，完善青年就業支持體系，協助青年穩健踏出就業第一步。