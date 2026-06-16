快訊

兵家綺遭批戴「圓方眼鏡」赴傅子純靈堂不莊重 親上火線反擊

剴剴遭保母虐死…生母逼情敵喝毒、全裸道歉又性侵拍片 二審判刑出爐

AMD蘇姿丰之父入列 賴總統新聘蘇春槐等六位資政

聽新聞
0:00 / 0:00

AMD蘇姿丰之父入列 賴總統新聘蘇春槐等六位資政

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
超微（AMD）執行長蘇姿丰之父、紐約台灣會館理事長蘇春槐，傳出獲聘為新任總統府資政。圖為蘇姿丰。記者蘇健忠／攝影
超微（AMD）執行長蘇姿丰之父、紐約台灣會館理事長蘇春槐，傳出獲聘為新任總統府資政。圖為蘇姿丰。記者蘇健忠／攝影

超微（AMD）執行長蘇姿丰之父、紐約台灣會館理事長蘇春槐，16日傳出獲聘為新任總統府資政。新聘資政六人，除了蘇春槐之外，包含國家訓練中心董事長林鴻道、無任所大使吳運東、財團法人台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民；原任國策顧問的黃越綏、范振修則轉任資政。

總統府最新資政與國策顧問名單出爐，除了六位新聘資政，另有法醫高大成、麗寶集團董事長吳寶田、中華民國體育運動總會會長葉政彥、世界台灣商會聯合總會總會長吳光宜等12人為新聘國策顧問。

據了解，蘇春槐是知名「賴粉」，曾公開表態支持賴清德總統，賴總統過去出訪、過境美國舉行僑宴時，都能看到蘇春槐的身影。5月24日登場的民進黨地方黨部主委改選投票中，蘇春槐親自投入選舉，並當選了新任美東黨部主委。

蘇春槐出身台南，台師大數學系畢業、取得清大數學所碩士後，赴美攻讀哥倫比亞大學數理統計所博士，並長年旅居紐約，活躍於本土派社團與海外僑界，曾任大紐約區台灣大專院校校友聯合會董事長，現為紐約台灣會館理事長。

依「中華民國總統府組織法」，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，均為無給職，聘期不得逾越總統任期；上屆資政、國策顧問任期已於今年5月19日屆滿，最新名單近日陸續在總統府網站公告。

蘇姿丰 AMD 林鴻道

延伸閱讀

獨／國票金控副董事長案有譜 陳冠舟可望23日獲選任

匹克球協會交接 新理事長楊哲明上任

台灣遠距醫療印尼開通 線上對接海外照護

周陽山／總統變總理 保國政壇如旋轉門

相關新聞

無薪假減少至2,898人 製造業訂單回穩減少866人

勞動部16日公布最新一期減班休息（無薪假）為247家、2,898人。上期6月1日為262家、3,760人。此次家數減少15家，人數減少862人。其中，製造業為192家、2,639人，因訂單回穩，相較上期減少了14家、866人。

AMD 蘇姿丰之父入列 賴總統新聘蘇春槐等六位資政

美超微（AMD）執行長蘇姿丰之父、紐約台灣會館理事長蘇春槐，16日傳出獲聘為新任總統府資政。新聘資政六人，除了蘇春槐之外，包含國家訓練中心董事長林鴻道、無任所大使吳運東、財團法人台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民；原任國策顧問的黃越綏、范振修則轉任資政。

今年台灣 GDP 年增將持續「非常態」？靜待央行周四理監事會

央行分析，114年台灣經濟成長率達8.68%，遠高於近十年平均3.8%，主要動能來自國外淨需求貢獻6.66個百分點，而背後推手正是AI投資熱潮。

房市關注 央行評估放寬換屋族貸款

中央銀行將於周四舉行第二季理監事會，外界關注房市管制措施是否鬆綁，知情人士透露，央行正在評估，是否針對有自住需求、卻受房市景氣下行衝擊的「換屋族」放寬管制措施，可能做法是把十八個月未賣出房屋的換屋族貸款成數，由現行從八成降為六成，改為降為七成。

打炒房效應 國人轉戰日本房市

中央銀行祭出打炒房措施，資金除了從房市移轉到股市，也從國內房市轉進到國外房市，其中又以日本最能獲得國人青睞。

對抗通膨 政院：穩定物價暫不退場

美國與伊朗宣布達成初步停戰協議，行政院昨天表示，仍會持續緊盯物價動態，各項穩定物價措施暫不退場，朝全年平均消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率低於百分之二目標努力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。