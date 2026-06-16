AMD蘇姿丰之父入列 賴總統新聘蘇春槐等六位資政

超微（AMD）執行長蘇姿丰之父、紐約台灣會館理事長蘇春槐，16日傳出獲聘為新任總統府資政。新聘資政六人，除了蘇春槐之外，包含國家訓練中心董事長林鴻道、無任所大使吳運東、財團法人台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民；原任國策顧問的黃越綏、范振修則轉任資政。

總統府最新資政與國策顧問名單出爐，除了六位新聘資政，另有法醫高大成、麗寶集團董事長吳寶田、中華民國體育運動總會會長葉政彥、世界台灣商會聯合總會總會長吳光宜等12人為新聘國策顧問。

據了解，蘇春槐是知名「賴粉」，曾公開表態支持賴清德總統，賴總統過去出訪、過境美國舉行僑宴時，都能看到蘇春槐的身影。5月24日登場的民進黨地方黨部主委改選投票中，蘇春槐親自投入選舉，並當選了新任美東黨部主委。

蘇春槐出身台南，台師大數學系畢業、取得清大數學所碩士後，赴美攻讀哥倫比亞大學數理統計所博士，並長年旅居紐約，活躍於本土派社團與海外僑界，曾任大紐約區台灣大專院校校友聯合會董事長，現為紐約台灣會館理事長。

依「中華民國總統府組織法」，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，均為無給職，聘期不得逾越總統任期；上屆資政、國策顧問任期已於今年5月19日屆滿，最新名單近日陸續在總統府網站公告。