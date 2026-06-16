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今年台灣GDP年增將持續「非常態」？靜待央行周四理監事會

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行分析，114年台灣經濟成長率達8.68%，遠高於近十年平均3.8%，主要動能來自國外淨需求貢獻6.66個百分點，而背後推手正是AI投資熱潮。

包括Meta、Microsoft、Google及Amazon等美國大型雲端服務業者持續上修資本支出，114年全年AI相關投資規模已由年初預估約3,200億美元，上修至年底逾4,000億美元，大幅帶動台灣供應鏈接單。

然而，央行也提醒，114年的高速成長具有相當程度的「非常態」特徵。除了AI需求快速爆發之外，美國對等關稅延後實施及232條款國安調查尚未定案，促使國際客戶提前拉貨，也放大了出口成長力道。未來一旦提前拉貨效應消退、國際貿易政策改變，或AI投資循環放緩，台灣經濟成長動能與出口表現都可能面臨新的挑戰。

上述分析出自於央行「近期AI發展趨勢對台灣經濟影響」專題。

央行本周將進行第2季理監事會，對於115年全年的經濟成長率是否會作調整，也備受矚目。央行第1季預估今年全年的GDP年增為7.28%。

央行 Meta Google

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