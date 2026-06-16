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護國神山領軍 前五月對外投資大增133%
經濟部投審司昨（15）日公布，今年前五月核准（備）對外投資金額，較去年同期大幅成長133.9%。這波投資熱潮主要由指標性大廠領軍，其中，台積電（2330）以300億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，為最主要貢獻來源。
相較之下，兩岸投資動向呈現保守態勢。今年前五月台灣對中國大陸投資件數為96件，核准金額約3億1,029萬美元，較去年同期減少32.3%；陸資來台投資方面，前五月投資件數為八件，核准投資金額約113萬美元，減幅達98.83%。
據統計，今年前五月核准對外投資件數共271件，金額高達356億1,109萬美元，除台積電外，伺服器代工大廠緯穎（6669）以5億美元增資美國子公司WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION、PC品牌商華碩（2357）投入5億美元增資新加坡子公司ASUS GLOBAL PTE. LTD.，都是今年對外投資主要案件。
僑外來台投資方面，今年前五月核准投（增）資件數為979件，金額約84億3,316萬美元，年增53.8%。
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