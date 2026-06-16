快訊

世足賽／G組焦點首戰 比利時靠烏龍球1比1逼平埃及

美軍B-52轟炸機加州墜毀 空拍驚見大片焦黑區域

聽新聞
0:00 / 0:00

護國神山領軍 前五月對外投資大增133%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

經濟部投審司昨（15）日公布，今年前五月核准（備）對外投資金額，較去年同期大幅成長133.9%。這波投資熱潮主要由指標性大廠領軍，其中，台積電（2330）以300億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，為最主要貢獻來源。

相較之下，兩岸投資動向呈現保守態勢。今年前五月台灣對中國大陸投資件數為96件，核准金額約3億1,029萬美元，較去年同期減少32.3%；陸資來台投資方面，前五月投資件數為八件，核准投資金額約113萬美元，減幅達98.83%。

據統計，今年前五月核准對外投資件數共271件，金額高達356億1,109萬美元，除台積電外，伺服器代工大廠緯穎（6669）以5億美元增資美國子公司WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION、PC品牌商華碩（2357）投入5億美元增資新加坡子公司ASUS GLOBAL PTE. LTD.，都是今年對外投資主要案件。

僑外來台投資方面，今年前五月核准投（增）資件數為979件，金額約84億3,316萬美元，年增53.8%。

中國大陸 台積電 兩岸

延伸閱讀

台積電巨額增資案拉抬 前五月對外投資年增134%

投資型熱賣！七大壽險前五月新契約保費衝4397億元 年增近七成

台股漲勢催出逾30倍獲利 七大壽險前五月賺1584億元

台灣續居全球第6大淨債權國 台股大漲推升對外負債

相關新聞

房市關注 央行評估放寬換屋族貸款

中央銀行將於周四舉行第二季理監事會，外界關注房市管制措施是否鬆綁，知情人士透露，央行正在評估，是否針對有自住需求、卻受房市景氣下行衝擊的「換屋族」放寬管制措施，可能做法是把十八個月未賣出房屋的換屋族貸款成數，由現行從八成降為六成，改為降為七成。

打炒房效應 國人轉戰日本房市

中央銀行祭出打炒房措施，資金除了從房市移轉到股市，也從國內房市轉進到國外房市，其中又以日本最能獲得國人青睞。

對抗通膨 政院：穩定物價暫不退場

美國與伊朗宣布達成初步停戰協議，行政院昨天表示，仍會持續緊盯物價動態，各項穩定物價措施暫不退場，朝全年平均消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率低於百分之二目標努力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。