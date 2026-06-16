房市關注 央行評估放寬換屋族貸款

中央銀行將於周四舉行第二季理監事會，外界關注房市管制措施是否鬆綁，知情人士透露，央行正在評估，是否針對有自住需求、卻受房市景氣下行衝擊的「換屋族」放寬管制措施，可能做法是把十八個月未賣出房屋的換屋族貸款成數，由現行從八成降為六成，改為降為七成。

據指出，央行尚未拍板政策鬆綁方向，將在理監事會議作出決定，這也是目前央行唯一評估有鬆綁可能性的措施。根據央行先前估算，若房貸成數鬆綁一成，將有廿四億元的房貸量釋出，由於並非全面鬆綁，而是僅限換屋族，因此對房市的價量影響有限，但在換屋族貸款管制的措施上，能化解「擾民」疑慮。

央行在去年九月上旬就曾針對換屋族鬆綁管制措施，在舉行第三季理監事會議前，宣布調整換屋族的賣屋期間，從原本的十二個月延長至十八個月。

央行鬆綁管制的時空背景，是為了配合行政院解決當時困擾民眾的「房貸荒」問題，因為買方借不到房貸，導致賣方無法在央行規定的十二個月內順利出售，為此央行將賣屋期間從換屋房貸簽約日起算的十二個月延長至十八個月。

儘管央行為換屋族「開善門」，成效卻相當有限，從去年九月至今問題並未有明顯改善，其中因為房市景氣下行、成交量萎縮，使得雖然房貸荒的問題表面看似緩和，但換屋族寄望能成交的潛在買方，卻不見得能如期籌到買屋資金，主要問題仍出在貸款成數。若買方為非自住戶，銀行貸款成數最多只能給六成，尤其是公股行庫現在都優先承作「首購族」房貸，對於所謂「二房」的購屋者，大多以額度已滿，或大幅拉高利率讓申貸人知難而退；至於民營銀行的房貸，則多保留給有理財業務往來的客戶，這也使得換屋族仍面臨的貸款壓力。

尤其是在十八個月期滿未能順利出售房屋的民眾，還得再多去籌集兩成資金還給銀行。銀行業者說，若以兩千萬的房貸為例，兩成的資金就是四百萬元，民眾大多只能籌錢還給銀行，因為目前房子不是說賣就能賣掉，若硬要處分，損失的錢恐怕比還錢給銀行還多。