美伊休兵 四大產業迎紅利

美伊將休兵，四大產業迎和平紅利。美國與伊朗將簽署和平協議，國際油價應聲回落，對航空、塑化等產業而言成本降低，有助毛利提升；加上戰後中東將逐步重建，散裝航商、鋼鐵族群可望率先受惠，將分食重建商機大餅。

航空業因燃油成本占營運成本約三至四成，成為油價走低的最大受惠產業；散裝航運則受惠於戰後重建、能源與原物料運輸需求升溫，市場看好新一波搶運潮蓄勢待發，航空與散裝船同步迎接「和平紅利」。

市場分析，美伊若達成和平協議，不僅有助於穩定中東局勢，也可降低全球能源供應中斷風險。消息傳出後，西德州原油與布蘭特原油期貨價格一度下跌逾5%，直接減輕航空公司最沉重的燃油成本負擔，讓航空業獲利空間進一步擴大。

在油價下跌、貨運需求強勁及客運旺季三大利多同步加持下，華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）可望成為本波和平紅利最大贏家。

除了航空業，散裝航運同樣被視為和平紅利的重要受惠族群。市場更看好俄烏戰後重建及中東局勢穩定後，將帶動鋼鐵、水泥、煤炭、鐵礦砂及糧食等大宗物資運輸需求增長，進一步推升散裝船運價。國內包括慧洋-KY、裕民、中航、新興、四維航等都有望受惠。

此外，美伊戰後中東重建為近年全球最具規模的基建計畫之一，用鋼需求大受期待，為中鋼、中鴻、燁輝、盛餘等主力鋼廠樂見。

中鋼專家表示，中東戰事一度壓抑全球鋼鐵需求，世界鋼鐵協會先前因伊朗戰爭下修2026年全球鋼鐵需求成長預測。如今隨著停戰和平協議明朗化，市場開始重新評估中東重建對鋼鐵產業的正面效益。

尤其基礎建設向來是鋼鐵消耗最大的產業之一，無論電力系統、輸油管線、煉油廠、工業園區、橋梁或鐵路工程，都需要大量鋼材投入，部分模型從供需角度分析，伊朗重建所帶動的鋼鐵需求可能延續數年甚至10年以上。

中鋼專家說，許多研究機構甚至估計，中東地區未來15年整體重建需求可能超過6,000億美元。

至於塑化族群，可望受惠於成本優勢；長線通膨壓力減緩，也有望提振終端業者的進貨意願。業界則表示，原油價格大跌，確實有助於緩解中長期的成本壓力。