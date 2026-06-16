美國與伊朗宣布達成初步停戰協議 行政院：穩物價措施暫不退場

美國與伊朗宣布達成初步停戰協議，行政院昨（15）日表示，仍會持續緊盯物價動態，各項穩定物價措施暫不退場，朝全年平均消費者物價指數（CPI）年增率低於2％目標努力。

自中東戰事爆發以來，政院每周召開穩定物價會議，並陸續推出各項民生安定措施，例如經濟部、中油針對油品價格維持亞鄰最低價、專案平穩措施等，吸收油價漲幅；另也針對交通運輸祭出補助，以及大宗物資降稅持續至9月底。

政院強調，各部會積極執行各項因應措施，近期盤整國內油氣存量皆高於法定規範，6至8月天然氣已全數調度到位。

政院先前多次表示，政府施政目標是維持3%以上經濟成長率，並將全年CPI年增率控制在2%以下，避免物價上漲對民生帶來衝擊，政府將密切關注市場變化，維持民生物價穩定。

中東局勢降溫促使國際油價回落，有助全球通膨壓力緩解。東海大學經濟系教授邱達生指出，若國際原油價格能持續回落至每桶70美元左右，將有助舒緩通膨，提高美國聯準會（Fed）下半年降息的可能性。

邱達生表示，台灣能源高度仰賴進口，現階段國內通膨率在2%以上，主要受能源成本推升，若戰爭結束帶動進口能源價格回穩，對國內抗通膨將是一大助益。

即便戰爭結束，市場對於通膨降溫仍不宜過度樂觀。邱達生提醒，美國為因應地緣政治而釋出的戰略石油儲備，預計7月起將陸續到期。

若屆時缺乏新的供給機制接續，加上戰爭期間部分煉油設施受損，產能缺口恐難以立即恢復。一旦供給成長跟不上需求，屆時油價恐仍維持高檔震盪，這波能源帶動的通膨壓力，恐怕仍需一段時間才能徹底緩解。