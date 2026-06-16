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民間委員提建議 企業設廠 應負綠電責任
氣候變遷委員第七次會議中，民間委員建議，有關綠能發展，不只是排除法規障礙，應該把提高社會接受度列為制度檢討和推動策略的重點。關於綠電發展與地方責任，他建議應建立開發行為綠電義務制度，即企業設廠，應負一定程度綠電責任。
民間委員李根政表示，此制度可將企業用電責任轉化為開發責任，也將能源問題納入空間治理與開發影響內部化一環，提前辨識區域供電瓶頸，降低政府與台電事後補足電力、綠電與電網建設缺口的壓力。
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