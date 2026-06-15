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起步晚7年超車…離岸風電裝置容量為南韓13倍 經部：吸引外資投資

中央社／ 台北15日電

<a href='/search/tagging/2/經濟部' rel='經濟部' data-rel='/2/116810' class='tag'><strong>經濟部</strong></a>表示，國內<a href='/search/tagging/2/離岸風電' rel='離岸風電' data-rel='/2/114624' class='tag'><strong>離岸風電</strong></a>裝置容量已達4.8GW，排名全球第5，外資持續投資台灣離岸風電。圖／取自經濟部FB
經濟部表示，國內離岸風電裝置容量已達4.8GW，排名全球第5，外資持續投資台灣離岸風電。圖／取自經濟部FB

能源署表示，有國際媒體報導，台灣離岸風電起步比韓國晚7年，但裝置容量已達韓國的13倍。經濟部表示，國內離岸風電裝置容量已達4.8GW，排名全球第5，外資持續投資台灣離岸風電，去年前3季統計已累積30億美元。

能源署今天透過新聞稿表示，全球風能理事會（GWEC）2026年報告指出，台灣穩居全球第5大離岸風電市場，僅次於中國、英國、德國及荷蘭。自2017年完成首2座示範風力機起，台灣透過公私部門合作，滾動式檢討持續精進，已成為亞太地區民主國家離岸風電政策領頭羊。

經濟部表示，目前台灣已完成超過500座離岸風機，裝置容量已達4.8GW，2025年發電量突破100億度。外資也持續投資台灣離岸風電市場，去年前3季統計已累積30億美元。

經濟部表示，離岸風電推動過程中，設置單一服務窗口彙整業者遭遇議題，進行跨部會溝通協調作業並建立法制化作業，如政策環評、漁業補償、許可要件等；推動前期則透過政策環評、潛力場址規劃及共同廊道等，明確作業程序。

經濟部提到，另外透過跨部會整合環評、航安及漁業等主管機關，建立聯審機制確認場址開發可行性，針對漁業補償及地方溝通，建立制度化處理機制，強化整體投資環境的穩定性與可預期性。

為確保各案如期推動，經濟部已定期與離岸風電協會座談並管考各風場執行情形，針對施工、併網規劃、海事工程及地方溝通等關鍵議題，即時協調並排除障礙，如涉跨部會議題，則透過行政院平台協調處理，強化中央與地方及業者間的溝通效率，解決開發遭遇議題，透過滾動式檢討，持續精進整體推動策略。

經濟部強調，離岸風電不僅已成為台灣綠電供應的重要來源，也支撐產業轉型及銜接國際供應鏈的關鍵基礎，未來將在既有成果上持續推動精進，兼顧能源供應、環境保護及產業發展需求，穩健推動離岸風電建設，擴大綠電供給，增加台灣產業國際競爭力。

離岸風電 經濟部 南韓

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