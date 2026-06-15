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鼓勵整車廠自主研發 經濟部補助即日起開放申請

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
圖為汽車製造業。圖／AI生成
圖為汽車製造業。圖／AI生成

日前美方正式公告我國汽車零組件關稅降至15%，讓台灣的汽車產業迎戰新變局。經濟部產業發展署15日啟動「先進節能車輛國際拓展計畫」，預計透過補助整車研發、爭取國際車廠授權在台設立生產及外銷基地，協助國內車輛產業擴大海外市場布局，並帶動零組件供應鏈升級。即日起開放受理申請。

產發署說明，本計畫將透過「產業升級創新平台輔導計畫（TIIP）」架構，以主題引領（Top-Down）模式推動車輛研發專案，不僅鼓勵整車廠自主研發，亦爭取國際母廠授權在台建立整車製造及外銷基地，配合美國今年5月28日正式公告汽車零組件輸美稅率調降至15%，可望讓汽車零組件業者「轉守為攻」，強力爭取海外車輛零組件市場。

產發署提及，本計畫除提供整車開發的經費補助，更將「保障我國車輛供應鏈發展」列為核心指標，每一案給付予國內零組件廠商費用需達所申請總經費占比50%以上，藉由補助經費落實於國內車輛供應鏈業者，帶動產業上下游供應鏈共同投入先進技術開發、導入AI應用提升品質優勢，確保國內汽車零組件、模具、設備及資通訊（ICT）等領域供應商能同步接軌國際，建構具備全球信賴的韌性供應鏈。

「先進節能車輛國際拓展計畫」即日起開放受理，至8月31日截止。產發署指出，有意申請的廠商可於受理期間內遞件，期盼透過本計畫的推動，引領台灣車輛產業從在地深耕跨越至全球布局，將台灣打造為全球車輛供應鏈中不可或缺的信賴基地，讓MIT車款在全球市場占有一席之地。

經濟部 美國 美方

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