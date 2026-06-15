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台美貿易協定還沒上路就有人壓價？公平會緊盯花生收購市場

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
公平會前往花生產地訪查花生收購業者的市況。公平會提供
公平會前往花生產地訪查花生收購業者的市況。公平會提供

台美對等貿易協定（ART）尚未正式生效，近期卻傳出部分業者以未來美國花生可能進口為由，壓低國產花生收購價格，影響農民收益。對此，公平會已立即派員前往中部主要花生產地查察，掌握市場狀況，並防堵業者透過聯合行為壓低收購價格。

公平會表示，目前正值一期花生採收季節，已陸續派員前往雲林虎尾、北港、元長等重要產區訪查，包括花生脫殼加工廠、生產合作社及農會等相關業者，了解目前庫存情形、市場需求及產地收購價格變化。

公平會指出，訪查過程中特別向業者重申，收購價格應由各業者依自身經營成本、市場供需、產品品質及營運策略等因素獨立決定，不得透過協議或其他方式共同壓低收購價格。若涉及聯合行為，將可能違反《公平交易法》規定。公平會後續也將持續掌握市場動態，維護市場公平競爭秩序及農民權益。

此外，針對端午節前需求較高的重要民生物資，公平會也同步展開市場訪查，選定六都主要傳統市場、雜糧行及量販超市了解價格與供應情況。

公平會表示，除實地查察外，也已事先發函相關事業團體，提醒轉知會員遵守《公平交易法》規定。尤其業者不得透過公會決議、私下協議或其他方式，共同調整商品或服務價格，不論是聯合漲價或聯合壓價，都可能觸法。

公平會強調，市場價格應由供需機制自然形成，任何限制市場競爭的聯合行為都將依法查處，確保農民、消費者及市場交易秩序不受影響。

北港 公平會 美國

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