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台積電巨額增資案拉抬 前五月對外投資年增134%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台積電。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
台積電。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

經濟部投審司15日公布最新統計，今年前五個月核准（備）對外投資金額，較上年同期大幅成長133.94%。這波投資熱潮主要由指標性大廠領軍，其中台積電（2330）以美金300億元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.為最主要貢獻來源。

依據統計，今年1到5月核准（備）對外投資件數為271件，金額高達美金356億1,109萬元，除台積電外，緯穎科技服務以美金5億元增資美國WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION，華碩電腦亦投入美金5億元增資新加坡ASUS GLOBAL PTE. LTD.，帶動對外投資狀況。

僑外來台投資方面，今年前五個月核准投（增）資件數為979件，金額達美金84億3,316萬1,000元，年增率達53.82%。投審司分析，主要是因美光新加坡子公司（MICRON SEMICONDUCTOR ASIA PTE. LTD）以約43.3億美元。

此外，美商MICROSOFT CORPORATION約以美金2億7,294萬元增資台灣微軟，丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S約以美金2億2,215萬元增資沃旭西北大彰化控股所致。

相較之下，兩岸投資動向呈現保守態勢。今年前五個月我對中國大陸投資件數為96件，核准金額為美金3億1,029萬8,000元，較去年同期減少32.3%；陸資來台投資方面，前五個月投資件數為8件，核准投資金額為美金113萬1,000元，減幅更達到98.83%。

台積電 增資 經濟部

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