台積電巨額增資案拉抬 前五月對外投資年增134%

SpaceX於6月12日上市，完成史上最大的首次公開發行（IPO）。富蘭克林股票團隊指出，SpaceX從一家火箭發射商發展成一家橫跨通訊、國防、AI、交通運輸、資料連接等多個領域的巨頭，重塑各界對SpaceX長期戰略與競爭地位的看法，這也代表未來10年一些最重要的公司可能無法被簡單歸類在傳統產業，也無法在成長初期就進入公開市場。

2026-06-15 12:44