無人機產業完整 江啟臣喊話中央不應跳過讓台中成配角

台中擁有完整無人機產業聚落，但行政院有意投入442億元，將無人機產業重心集中於嘉義，民代擔憂恐影響台中既有產業發展與布局。國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今表示，台中無人機供應鏈完整，應該作為龍頭，而不是配角，中央政策資源不應該「跳過」台中。

江啟臣今天上直播節目指出，台中是精密機械重鎮，且無人機供應鏈完整，應該作為無人機與機器人產業的「龍頭」，而不是「配角」，不過中央政府把無人機建置重點放在嘉義，把機器人產業放在台南，地方與產業對此都有聲音。

江啟臣表示，地方希望中央政策資源，應該將無人機與機器人發展重鎮放在台中，由中部扮演火車頭，美方也認同這個方向，他不懂中央政府為何要放在其他縣市，其他縣市也可以發展，但不應該「跳過」、「忽略」台中，變成台中供應鏈去支援其他縣市發展，「資源的錯置，會造成產業發展的阻礙，也降低產業效率」。