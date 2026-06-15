少子化衝擊 財部委外報告估中央歲入恐減45% 莊翠雲：不代表本部立場

少子化、高齡化不只衝擊勞動市場，也可能成為政府財政壓力來源。立法院財政委員會今（15）日審查所得稅法相關修正草案，民進黨立委李坤城質詢時關切財政部委外研究報告指出，隨人口紅利消失，中央政府歲入恐自民國113年至159年間減少45%。對此，財政部長莊翠雲表示，委外研究不代表本部立場。

根據該報告，高推估情境下，約15年後可能出現新台幣110.06億元差短，之後缺口逐年擴大，至159年恐達3141.16億元。莊翠雲解釋，報告是財政部委託政治大學進行研究，主要是因國內人口結構正面臨高齡化、少子女化變化，財政部有必要蒐集相關數據並進行推估，作為政策參考，但她也強調，「這不代表本部立場，是研究報告」。

莊翠雲指出，近年台灣經濟表現亮眼，依主計總處推估，115年度經濟成長率可達9.64%，GDP也可維持3%以上，整體財政狀況仍相當健康。此外，政府債務控管嚴謹，目前實際債務負擔率約22.7%，與法律規定上限40.6%仍有相當空間，顯示財政仍具韌性。

不過，莊翠雲也坦言，人口年齡結構變化確實會影響政府施政，因此政府仍須掌握中長期趨勢。她表示，府院近期提出「人口對策新戰略」家庭支持篇，就是希望透過政策提高婚育支持，至於委外報告所揭示的長期財政壓力，財政部會納入參考，政府也會拿出對策。