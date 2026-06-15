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15年後中央財政差短？莊翠雲：委外研究作政策參考

中央社／ 台北15日電

少子化與高齡化影響政府財政收入，財政部委外研究報告顯示，中央政府歲入在113年至159年間將減少45%，且在高推估情境下，可能於15年後出現新台幣110.06億元的差短。財政部長莊翠雲說，因應人口結構改變，需搜集相關數據推估，作為政策參考，「不代表本部立場」。

財政部民國113年委託政治大學進行「人口結構變化對我國財政永續之影響——社會預算限制式之應用與估計」研究，於113年7月至114年11月進行調查，並於同年11月發布報告。

報告引述國發會人口推估報告指出，113年至159年台灣總人口將減少約844萬人，處於工作年齡的15歲至64歲青壯年人口降至697萬人，較113年減少56.9%，0歲至14歲幼年人口減少62.6%至103萬人，65歲以上老年人口隨民眾壽命延長而增加，增加55.2%至697萬人。

為了解人口年齡結構對政府財政狀況的影響，報告根據基準年112年台灣中央與地方政府的歲入、歲出數據，推估各級政府113年至年159年受人口結構影響的歲入、歲出與財政支持率。

結果發現，中央政府受人口結構影響的歲入將由2.9兆元降至1.6兆元，減少45%，歲出由2.63兆元降至1.88兆元，減少28%，財政支持率從112年的1.106降至159年的0.850，顯示中央政府財政狀況日趨變差。

就未來財政收支方面，報告指出，距今15年後的130年高推估情境下，中央政府將出現110.06億元的差短，且隨時間推進短絀的金額愈來愈大，159年將高達3141.16億元。而在中推估、低推估情境中，則分別會在131年、132年開始出現收支差短，反映少子女化與高齡化造成社會淨納稅負擔者人數較淨受益者人數為少，致中央政府財政狀況逐漸惡化。

報告說明，稅課收入隨時間呈現遞減趨勢，主要來自人口結構的改變，而非總體經濟動能的不足，且中央政府受高齡化衝擊的幅度相對較地方政府為大；另社會福利、退撫與教育支出也因人口結構改變而呈現顯著的變化；其中，中央政府的社會福利與退撫支出長期呈現持續增加，教育支出則因少子女化影響而不斷下降。

報告表示，人口老化引發的整體社會成本非常巨大，為減輕人口年齡結構變化對經濟與財政的不利影響，政府需要進行許多適當而有效的結構性改革，包括公共年金、健康醫療、勞動市場、生產力提升以及租稅等各個面向的改革。

報告也具體提出5大建議，首先是順應人口結構變化，調整稅制結構，例如逐步提高消費稅與財產稅占全部稅收的比重，減輕對所得稅的依賴，以紓緩人口年齡結構變化對財政收入的過大衝擊；第2，追求包容性成長，調整勞動所得稅負，例如擴大稅基增加租稅公平性、適時評估檢討退休金課稅等。

報告提出，第3，推動環境永續淨零碳排，開闢綠色稅稅源，政府應該慎重考慮課徵碳稅，擴大支應一般用途支出所需的財源；第4，提升勞工工作品質，強化特種消費稅的課稅效果，例如設計良好的菸酒稅、含糖飲料稅等「罪惡稅」，以此強化社會福利機制的因應韌性。

報告說明，第5，因應人口老化，重新檢討政府支出結構，因為若教育、退撫、社福與醫療等支出占比過高，恐增加財政脆弱程度，亦對其他支出造成排擠效應，應審慎評估。

立法院財政委員會今天邀莊翠雲列席，審查所得稅法第4條、第17條修正草案。民進黨立委李坤城質詢時關注此研究報告。莊翠雲說，這是財政部委託政大所做的研究報告，國內人口結構高齡化、少子女化，財政部需要搜集相關數據推估，作為政策參考，「不代表本部立場，是研究報告」。

莊翠雲說，這幾年台灣經濟表現相當亮眼，115年度經濟成長率據主計總處推估可達9.64%，GDP也可維持3%以上，財政狀況相當健康。當然也要知道人口年齡結構變化對施政的影響，因此債務控管嚴謹，實際債務負擔率是22.7%，跟法律規定的40.6%還有相當大空間，遵守財政紀律，有相當大的韌性。

莊翠雲表示，因應人口結構改變，府院才會提出人口對策新戰略的家庭支持篇，鼓勵婚育家庭願生、敢生，報告內容會作為參考，政府要拿出對策。

莊翠雲

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財部委外研究 少子化衝擊大 中央財政2041出現赤字

人口紅利消失 15年後陷財政黑洞

專家提建議 闢綠色稅源

新聞眼／賴政府撒幣救少子化 恐毀財政韌性、債留子孫

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