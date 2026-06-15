國家檔案館助民眾守護記憶 6月30日家庭檔案診療室開張

家中泛黃老照片、塵封已久的錄音帶、無法播放的家庭錄影帶，承載著許多人珍貴回憶。國發會檔案局協助民眾守護珍貴的家庭記憶，將於6月30日下午1時30分至4時在國家檔案館舉辦「家庭檔案診療室」活動，免費為民眾珍藏的家庭檔案進行健檢與保存諮詢。

許多人家中都保存著珍貴文件與影像，但隨著時間流逝，面臨紙張酸化、影像褪色、磁帶劣化等保存危機，稍有不慎，可能永遠消失。

國家發展委員會檔案管理局今天發布新聞稿指出，6月30日下午將於國家檔案館舉辦「家庭檔案診療室」活動，開放民眾攜帶家中珍藏的底片、家庭照片、盤式錄音帶、卡式錄音帶及錄影帶等各類媒材到場。現場將由專業檔案修護師一對一診斷，協助辨識檔案規格、檢查保存狀況，判斷是否出現劣化現象，並提供後續保存與修護建議，讓民眾了解家中珍藏是否仍能妥善保存，如何延長壽命。

檔案局說明，除了實際診療，現場也規劃檔案修護工具展示、媒材辨識體驗及預防性保存互動課程，揭開國家檔案修護工作的神祕面紗。民眾不僅能近距離認識檔案修護技術，更能學習日常保存照片、底片及影音資料的實用方法。

檔案局表示，期待透過「家庭檔案診療室」，讓更多民眾重視家庭記憶保存的重要性，避免珍貴回憶因時間流逝而消失。

面對數位時代的保存挑戰，檔案局也設置「電子檔案技術服務室」，提供電子檔案轉置（製）與銷毀、展示體驗及過時設備徵集等服務。若民眾家中保存著無法播放的錄音帶或錄影帶，也可透過相關服務，讓沉睡多年的聲音與影像重現眼前。活動詳情可至檔案管理局參閱（https://aaa.archives.tw/tw/event/308.html）。