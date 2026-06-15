SpaceX上市後 本周除了觀察FOMC會議之外、還要注意什麼？

SpaceX於6月12日上市，完成史上最大的首次公開發行（IPO）。富蘭克林股票團隊指出，SpaceX從一家火箭發射商發展成一家橫跨通訊、國防、AI、交通運輸、資料連接等多個領域的巨頭，重塑各界對SpaceX長期戰略與競爭地位的看法，這也代表未來10年一些最重要的公司可能無法被簡單歸類在傳統產業，也無法在成長初期就進入公開市場。

因此，富蘭克林股票團隊指出，及早關注創新領域將愈來愈重要，因為愈來愈多新創企業（特別是在AI、軟體、科技基礎設施領域）在IPO前就已經發展到一定規模、具備完善商業模式，甚至開始獲利。在當前環境下，結合私募市場、長期基本面研究、深入產業調查的重要性逐漸提升，且同時投資公開市場和未上市公司變得愈來愈重要。

展望本周，富蘭克林投顧指出，美股有四大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊談判進展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化。

二是聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議：6/16-6/17舉行，為新任主席華許上任後首次會議，留意針對經濟、通貨膨脹、利率、資產負債表等面向的看法以及點陣圖、經濟預估摘要（SEP）變化。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括5月零售銷售、工業生產、營建許可、新屋開工、進出口物價等。

四是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。