勞保、勞退分不清？ 勞保局教你一次看懂！

勞保局15日在臉書表示，許多勞工常把「勞保老年給付」和「勞工退休金」搞混，其實兩者性質、對象、來源及請領方式都不一樣。

勞保老年給付是社會保險，由政府、雇主與勞工三方共同繳納，年資滿15年可按月領，未滿15年領一次金。勞工退休金是職業退休金，雇主每月強制提繳至少6%，勞工也可以額外自提；提繳年資滿15年可選月領或一次領，未滿15年應請領一次退休金。

許多勞工朋友在職涯中辛勤打拼，最期盼的莫過於晚年能有一個安穩、無憂的退休生活。然而，每當談到退休金時，大家常常會把「勞保老年給付」和「勞工退休金」混為一談，甚至誤以為自己退休後只能領到一筆錢。

事實上，兩者是完全不同的制度，在性質、保障對象、資金來源以及請領方式上都有著顯著的差異。簡單來說，台灣的勞工退休保障是一個「雙軌制」，也就是說，只要符合資格，退休時這「兩筆錢」都是可以同時請領的。

首先，有關「勞保老年給付」，本質是一項社會保險，當勞工年紀漸長、退出職場時，由國家提供基本的經濟安全保障。這筆錢不是由單一方支付的，而是由「政府、雇主與勞工」三方共同繳納保費來維持運作。每個月薪資單上被扣除的「勞保費」，就是匯入這個大水庫中。

勞保老年給付的請領條件與「投保年資」息息相關。年資滿15年，可選擇「月領」或「一次領」，月領的優點是活到老、領到老，能有效對抗長壽風險，提供每個月穩定的現金流。年資未滿15年，只能選擇「一次領」老年給付，將累積的保險給付一次結清。

其次，有關「勞工退休金」，本質則是職業退休金（退休儲蓄）。主要是指「勞退新制」，也就是每位勞工都有一個專屬的「個人退休金專戶」。這筆錢完全屬於個人，不管換了幾次工作，這個帳戶都會跟著走，絕對不會有破產或領不到的風險。

依法雇主每個月必須「強制」為勞工提繳至少薪資的6%到您的個人退休金專戶中。此外，勞工也可以視自己的財務狀況，選擇「額外自提」1%到6%的退休金。自提不僅能加速累積退休儲蓄，自提的金額還能從當年度個人綜合所得總額中扣除，享有節稅的好處。

勞工退休金的請領標準同樣以15年為分水嶺，但請領年齡通常須滿60歲。提繳年資滿15年，勞工可以選擇要「按月領」還是「一次領」。提繳年資未滿15年，依法規定，只能請領「一次退休金」，將專戶內的本金與歷年收益一次提領出來。

如果把退休規劃比喻成蓋房子，「勞保老年給付」就像是房子的地基，作為社會保險，提供最基本的生存底線；而「勞工退休金」就像是房子的裝潢與建材，作為個人的退休儲蓄，提撥越多，未來的退休生活品質就越好。

兩者最大的不同在於，勞保是大家共用的大水庫（社會保險），而勞退是個人的專屬小撲滿（退休儲蓄）。只要在職期間有依法投保勞保、且雇主有為您提繳勞退，當您達到法定退休年齡及年資條件時，這兩筆錢是可以同時申請、雙重享受的。千萬別再以為退休金只能領一筆了！